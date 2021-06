Der FC Red Bull Salzburg steht offenbar vor der Verpflichtung des argentinischen U23-Nationalspielers Nicolas Capaldo. Wie das Online-Portal sitioboca.com berichtet, sei der Transfer des 22-Jährigen zum Serienmeister der österreichischen Bundesliga bereits beschlossene Sache. Rund fünf Millionen Dollar, also knapp vier Millionen Euro, sollen sich die Bullen den Mittelfeldspieler kosten lassen, heißt es im Bericht.

Capaldo hat bereits 65 Pflichtspiele für die Boca Juniors absolviert und könnte bereits als möglicher Nachfolger von Enock Mwepu in Frage kommen, der mit einem Transfer in eine größere Liga in Verbindung gebracht wird.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/JasminWalter