Der FC Flyeralarm Admira geht mit Marco Kadlec (21/Mittelfeld) und Paul Koller (19/Verteidigung) in die Zukunft. Die beiden aus dem eigenen Nachwuchs stammenden Spieler verlängern ihre auslaufenden Verträge und werden somit auch in der kommenden Saison das Trikot der Panther tragen.

„Marco ist ein Spieler, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt und seit Jahren seine Qualitäten unter Beweis stellt. Leider wurde er in der Vergangenheit auch immer wieder durch die eine oder andere Verletzung zurückgeworfen. Wir sind dennoch zu 100 Prozent überzeugt, dass Marco in seiner Persönlichkeit und Wertigkeit innerhalb der Mannschaft noch einmal einen Schritt nach vorne machen wird und dafür auch bereit ist", erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Marco Kadlec, 19-facher ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler, weilt seit seinem achten Lebensjahr beim FC Flyeralarm Admira und durchlief diverse Jugend-Mannschaften und die komplette Admira-Akademie. Sein Bundesliga-Debüt feierte der Niederösterreicher am 5. August 2018 im Alter von 18 Jahren und ist seitdem fester Bestandteil des Profikaders.

Paul Koller, 22-facher ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler, kam im Sommer 2016 in die Südstadt und trainierte bereits in der letzten Saison bei den Profis.„Paul ist ebenfalls ein äußerst talentierter Junge, der alle ÖFB-Nachwuchsteams durchlaufen hat und im letzten Meisterschaftsspiel der abgelaufenen Saison gegen den SCR Altach sein Bundesliga-Debüt feiern konnte. Er kam als 14-Jähriger zu uns und hat sich stets weiterentwickelt. Wir möchten ihm hier beim FC Flyeralarm Admira weiter die Möglichkeit auf Bundesliga-Einsätze bieten“, so Ketelaer.

von Ligaportal, Foto: FC Flyeralarm Admira