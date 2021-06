Die SV Ried gibt einen weiteren Neuzugang bekannt: Milos Jovicic verstärkt ab sofort die Defensive des Tipico Bundesligisten. Der 26-jährige Verteidiger, der zuletzt beim SV Lafnitz aktiv war und ablösefrei ist, hat beim Bundesliga-Klub einen Vertrag für zwei Jahre unterzeichnet.

„Milos Jovicic ist mittlerweile ein sehr erfahrener Spieler und mit seinen 26 Jahren im besten Fußballalter. Es zeichnet ihn aus, dass er extrem ehrgeizig und hungrig ist und dem Fußball alles unterordnet. Spieler mit so einem Charakter brauchen wir. Er ist ein Innenverteidiger, der sehr zweikampf- und kopfballstark ist und auch in der Spieleröffnung sehr gut ist. Milos Jovicic passt vom Profil super zu uns. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns in Ried ist“, erklärt SVR-Cheftrainer Andreas Heraf.

„Die SV Guntamatic Ried ist ein Verein mit großer Tradition. Es war absolut mein Wunschverein, mit dem ich viel erreichen kann. Ich glaube, dass ich gut zur Spielweise von Cheftrainer Andreas Heraf passe. Ich will jetzt so schnell wie möglich reinkommen, meine Leistung abrufen und zeigen, was ich draufhabe“, sagt Milos Jovicic.

von Ligaportal, Foto: SVR/Schlosser