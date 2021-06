Präsident Frank Hensel und Vorstandsvorsitzender Markus Kraetschmer haben sich darauf geeinigt, die Zusammenarbeit mit 30. Juni 2021 einvernehmlich zu beenden. Mit Saisonende verlässt Kraetschmer damit den Klub, für den er seit 1. November 1997 in verschiedensten Funktionen tätig war.

Der 49-jährige Markus Kraetschmer war seit 23 Jahren bei FK Austria Wien engagiert. Nach diversen Aufgaben in unterschiedlichen leitenden Positionen wurde der gelernte Betriebswirt 2008 zum Vorstandsvorsitzenden der FK Austria Wien AG befördert und war für den wirtschaftlichen und organisatorischen Bereich verantwortlich. In dieser Führungsfunktion hat der ehemalige Mitarbeiter der Schoellerbank die operativen Geschicke geleitet und die Geschäftsstelle des Klubs durch die digitale Transformation sowie die Internationalisierung professionalisiert. Dank Kraetschmer ist die Struktur des Klubs inklusive der Geschäftsstelle heute auf sehr hohem internationalen Niveau, was auch wiederholt von nationalen und internationalen Klubs, Verbänden und Partner bestätigt wurde.

Neben der Konsolidierung und Stabilisierung des Vereins in der Post-Magna-Ära war die konsequente Infrastrukturentwicklung des Klubs Kraetschmers Meisterstück. Darunter fallen der Bau der neuen Ost-Tribüne (2008), der Neubau der Akademie (2010), die Eröffnung des ersten Fußball-Museums eines österreichischen Vereins (2009), die Initiierung des S.T.A.R.-Projekts (2015), dem größten Infrastrukturprojekt in der Klubgeschichte, der das Stadion, die Trainingsplätze, die Akademie sowie ein Regionales Nachwuchszentrum inkludiert, und der Aus- und Neubau der Generali-Arena (2018). Besonders hervorzuheben ist auch die Umwandlung und Ausgliederung von wichtigen Teilbereichen des Vereins in eine Aktiengesellschaft nach dem Abgang von Frank Stronach und Magna, die Kraetschmer 2007 federführend verantwortet und begleitet hat.

Kraetschmer war Austrias höchster Repräsentant in den nationalen (ÖFB, Bundesliga) und internationalen Gremien (European Club Association). Er hat sich für das Frauenfußball-Team (2015) und die Special Violets (2017) stark gemacht. In seiner Ära hat Austria Wien drei österreichische Meistertitel, fünf österreichische Cupsiege, drei Stadthallentitel errungen und großartige europäische Erfolge gefeiert. Dazu zählen die erfolgreichste Champions-League-Saison in der Geschichte des Klubs (2013/14) und die achtmalige Qualifikation für die Europa League bzw. UEFA-Cup-Gruppenphase.

Kraetschmer verlässt die Austria, um sich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu widmen. Seine Aufgaben wurden von Vorstand Gerhard Krisch übernommen.

Der FK Austria Wien, allen voran das Präsidium, der Aufsichts- und Verwaltungsrat, das Kuratorium und alle MitarbeiterInnen, bedanken sich bei Markus Kraetschmer für sein langjähriges und leidenschaftliches Engagement für Violett. Für die private und berufliche Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste.

Frank Hensel: „Ich danke Markus Kraetschmer für seine aufopfernde Arbeit und seine großen Verdienste für die Austria. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Kraetschmer unseren Verein wie kein Zweiter geprägt. Zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat Kraetschmer ausgezeichnete Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass der Klub trotz des aktuell schwierigen Umfelds für die Zukunft gut aufgestellt ist. Dafür möchte ich ihm im Namen unserer Austria danken.“

Markus Kraetschmer: „Ich bin ein Kind der Austria und seit mehr als 40 Jahren mit Leib und Seele Austrianer. Daran wird auch diese Entscheidung nichts ändern. Ich habe der Austria viel zu verdanken und werde meinem Herzensverein immer die Daumen drücken. Ich wünsche mir, dass alle zusammenhalten und wir bald wieder vorne mitspielen.“

Foto: Screenshot Viola TV