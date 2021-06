Der RZ Pellets WAC leiht für die kommende Saison den bosnischen U21-Teamspieler Amar Dedic von Red Bull Salzburg aus. Der 18-jährige Rechtsverteidiger durchlief die gesamte Red Bull Akademie und ist hauptsächlich auf der rechten Abwehrseite beheimatet.

Der bosnische U21-Teamspieler durchlief die Jugend von LUV Graz, ehe er sich für 3 Jahre das schwarz-weiße Dress vom SK Sturm Graz überstreifte. 2015 übersiedelte Dedic in die Akademie von Red Bull Salzburg, von wo er den Sprung zum FC Liefering in die zweite Liga schaffte.

In der abgelaufenen Saison gab er in der 1. Runde des ÖFB-Cups gegen SW Bregenz sein Debüt für die Bullen. In der 2. Liga brachte es Dedic in der Spielzeit 2020/21 auf 26 Spiele für den FC Liefering. Insgesamt stand der 1,80m große Defensivmann für die "Jung-Bullen" 50-mal am Feld.

In der Saison 2019/20 war Dedic fixer Bestandteil der U19 von FC Red Bull Salzburg, mit denen er es in der UEFA Youth League bis ins Halbfinale schaffte, wo man gegen den späteren Sieger Real Madrid ausschied. Beim WAC wird Amar Dedic mit der Rückennummer 77 auflaufen.

Amar Dedic sagt: "Ich freue mich in dieser Saison beim WAC zu sein. Die Verantwortlichen um Cheftrainer Robin Dutt haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich bin bereit mit absolutem Willen mit und für den WAC alles zu geben und das Vertrauen zu rechtfertigen."

von Ligaportal; Foto: GEPA pictures