Mit dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle startet der FC Red Bull Salzburg am kommenden Montag, den 21. Juni 2021 in die Vorbereitung auf das neue Spieljahr. Den Auftakt dazu bilden Leistungstests, das erste Mannschaftstraining erfolgt dann am Dienstag ab 10:30 Uhr im Trainingszentrum Taxham.

Wieder im Training bei den Roten Bullen stehen Junior Adamu (vom FC St. Gallen retour), Philipp Köhn (vom FC Wil retour) und Kilian Ludewig (von Schalke 04 retour).

Den nächsten Schritt ihrer Karriere - vom FC Liefering zum FC Red Bull Salzburg - haben die Youngsters Mamady Diambou, Daouda Guindo, Maurits Kjaergaard, Bryan Okoh und Benjamin Sesko geschafft, die ab sofort fix im Kader der Roten Bullen stehen.

Auch Bernardo, dessen Leihvertrag mit Brighton ausgelaufen ist, der aber beim FC Red Bull Salzburg bleiben soll, ist beim Trainingsauftakt mit dabei.

Es gibt jedoch auch etliche Spieler, die aus verschiedenen Gründen fehlen. So ist die Premiere von Kamil Piatkowski (mit Polen im EM-Einsatz) bzw. die Rückkehr von Andreas Ulmer (mit Österreich im EM-Einsatz) noch offen und vom Abschneiden ihrer Nationalteams bei der UEFA Euro 2020 abhängig.

Die deutschen U21-Europameister Karim Adeyemi und Mergim Berisha sowie Mohamed Camara, Sekou Koita und Nicolas Seiwald, die allesamt nach Ende der vergangenen Meisterschaft noch zu Teameinsätzen kamen, sind mit Beginn des Trainingslagers Ende der Woche wieder dabei. Auch Brenden Aaronson, frisch gebackener CONCACAF Nations League Gewinner mit den USA, startet später, der genaue Termin wird noch geklärt.

Albert Vallci musste vor Kurzem ein weiteres Mal an der Achillessehne operiert werden, der Genesungsprozess verzögert sich dadurch.

