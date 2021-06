Am Montag ist auch der LASK in die Vorbereitung auf die neue Saison 2021/22 gestartet. Vor dem ersten Training nach dem vierwöchigen Urlaub fand in Pasching eine Pressekonferenz mit Dominik Thalhammer und Gernot Trauner statt. Die beiden blickten dabei auf die durchwachsene letzte Saison zurück, sprachen aber auch über die bevorstehende Saison 2021/22.

Thalhammer: Neue Zusammenstellung des Trainerteams ist eine große Chance

"Ich kann eines versprechen: Die Mannschaft wird uns in dieser Saison viel Freude bereiten", sagte Dominik Thalhammer in seinem Eingangsstatement. Den Optimismus begründete der LASK-Coach mit den starken Neuzugängen um Christoph Monschein, Florian Flecker und Yannis Letard. Auch die Rückkehr der zuletzt verletzten Spieler Marko Raguz, Mamoudou Karamoko und Andreas Gruber empfindet Thalhammer als sehr wichtig. „Der Kader ist sehr gut, wir sind sehr breit aufgestellt", freut sich der Cheftrainer des LASK.

Neu ist auch das Trainerteam: Nach den Abgängen von Emanuel Pogatetz, Stephan Helm und Christian Heidenreich musste Dominik Thalhammer ein neues Team zusammenstellen. Seine neuen Co-Trainer sind Andreas Wieland und Rene Gartler. Die neue Zusammenstellung sei "eine große Chance", ist der LASK-Coach überzeugt. Andreas Wieland habe er über zwei Jahre in der Trainerausbildung begleitet. Thalhammer spricht von einem "guten Vertrauensverhältnis". Rene Gartler wiederum soll u.a. auch als Defensivcoach fungieren. Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann meinte Thalhammer dazu: "Er hat als erster Verteidiger viel Erfahrung in diesem Bereich. Die Stürmer sind unsere ersten Verteidiger, unsere erste Angriffslinie. Er fühlt sich in diesem Bereich wohl, aber er wird natürlich auch Individualtrainings im Bereich der Stürmer übernehmen", schildert der 50-Jährige.

"Im Frühjahr sind wir vielleicht zu schnelle Schritte gegangen"

Außerdem blickte Dominik Thalhammer auf die letzte Saison zurück: "Die Meisterrunde war schlecht. Es gab verschiedene Gründe. Wir wollten teilweise zu viel. Im Frühjahr sind wir vielleicht zu schnelle Schritte gegangen", so der LASK-Trainer, der sich auch sehr selbstkritisch zeigte: "Was ich mir selbstkritisch vorwerfen kann, ist, dass ich in manchen Dingen vielleicht zu spät reagiert habe, aber für uns war es einfach wichtig, die Meisterschaft noch rüberzubringen", erklärte er weiter. Er selbst nehme sich da nicht aus. Angesprochen auf das neue Trainerteam sagte Thalhammer: "Ich glaube, dass ich nun Personen gefunden habe, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann."

Die Ziele für die neue Saison: „Der LASK war in den letzten Jahren immer in den Top 4, daran soll sich auch nichts ändern. Wir haben uns vorgenommen, dass die Leistung passen muss. Die Fans kommen wieder ins Stadion, ihnen wollen wir das bieten, was den LASK in der vergangenen Jahren ausgezeichnet hat, nämlich hohe Intensität, Zweikämpfe, Dynamik. Es muss unheimlich schwer sein, den LASK zu schlagen", stellt Thalhammer klar. Kapitän Gernot Trauner sieht Red Bull Salzburg wieder in der ganz klaren Favoritenrolle. "Für uns ist es wichtig, wieder in die Spur zu kommen und unser Spiel zu verbessern", so Trauner.

Die Pressekonferenz mit Dominik Thalhammer und Gernot Trauner

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media