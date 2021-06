Mit Stefan Skrbo (20) und Denis Tomic (23) bekommen im kommenden Bundesliga-Spieljahr zwei junge WSG-II-Akteure bei den Profis der WSG Tirol ihre Chance. Mit Manuel Ludwiger verstärkt ein langjähriger WSG-Trainer die Profiabteilung.

Zwei Youngster und ein Trainer verstärken Profi-Kader der WSG Tirol. Foto: WSG Tirol

Stefan Skrbo und Denis Tomic sind die Neuverpflichtungen Nummer acht und neun. Skrbo kam 2017 zur Wattener Sportgemeinschaft, überzeugte bei der Zweier im Offensivspiel und erhält nun von WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger bei den Profis seine verdiente Chance.

Tomic, der zwei Jahre in der Austria-Akademie ausgebildet wurde und über Austria II, den SV Absam sowie Wacker II 2019 zur WSG Tirol II kam, wo er unter anderem mit Freistößen auf sich aufmerksam machte, darf ebenso wie Skrbo und Nachwuchscoach Manuel Ludwiger in der kommenden Spielzeit Bundesligaluft schnuppern.

WSG-Sportdirektor Stefan Köck: „Stefan Skrbo und Denis Tomic haben sich mit tollen Leistungen in der Kampfmannschaft II diese Chance im Profifußball verdient. Es zeigt auch die hervorragende Arbeit in unserem Amateurteam. Stefan und Denis bringen gute Anlagen mit, müssen sich jetzt schnellstmöglich an das höhere Tempo und die Qualität in der Profimannschaft gewöhnen.“

von Ligaportal