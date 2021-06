Der SK Sturm Graz stattet sieben junge Talente mit Jungprofiverträgen für die zweite Mannschaft aus. Andreas Fuchs, Daniel Saurer, Maximilian Sieber, Christoph Zotter, Drini Halili, Nils Ostermann und Leon Grube unterschreiben gemeinsam für den SK Sturm.

Der SK Sturm stattet sieben junge Talente mit Jungprofiverträgen für die zweite Mannschaft aus. Foto: Richard Purgstaller

„Wir freuen uns, dass wir unsere Talente an den Verein binden konnten und wollen mit unserer jungen Truppe in der Regionalliga ganz vorne mitspielen. Mit Christoph Zotter hat sich auch ein Nachwuchsnationalspieler für den SK Sturm entschieden. Für die Spieler ist der SK Sturm Graz II die ideale Plattform um sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte in ihrer Karriere zu setzen", sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

von Ligaportal