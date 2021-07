Felix Seiwald, im Frühjahr als Kooperationsspieler zu Vorwärts Steyr verliehen, erhält einen Dreijahresvertrag bei der SV Guntamatic Ried. Zudem kicken mit Reinaldo Batista Caetano und Valdir Henrique Barbosa da Silva ab sofort auch zwei Brasilianer beim Bundesliga-Klub aus dem Innviertel. Der 22-jährige Außenspieler Reinaldo und der der 23-jährige Stürmer Valdir haben Verträge für zwei Jahre unterschrieben. Indes wurde der Vertrag mit Sadam Sulley mit 30. Juni aufgelöst.

„Felix Seiwald ist ein Spieler aus der eigenen Akademie. Wir haben gesagt, dass wir diesen Weg wieder forcieren wollen. Jetzt haben wir die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass er um seinen Platz in der Mannschaft kämpfen kann und realistische Chancen auf Einsätze hat“, erklärt SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala.

„Ich habe Reinaldo und Valdir in Brasilien trainiert. Beide sind ausgesprochen herzensgute Menschen, die sehr gut in unsere Mannschaft passen. Reinaldo ist ein flinker und dribbelstarker Außenspieler, Valdir ein schneller und wendiger Mittelstürmer. Sie wollen jetzt schnell Deutsch lernen, beide sind bereits sehr gut in der Mannschaft angekommen“, betont SVR-Cheftrainer Andreas Heraf. Zum derzeit laufenden Trainingslager in Windischgarsten sagt Heraf: „Wir haben derzeit 24 Spieler mit dabei. Die Bedingungen sind super, der Platz ist überragend. Bis Dienstag war es sehr heiß, wir haben alle schon auf Regen gewartet.“

„Es freut mich sehr, dass ich nach einem halben Jahr jetzt wieder zurück nach Ried kommen kann und die Möglichkeit habe, hier langfristig zu spielen. Das ist genau das, was ich wollte. Ich bin, seit ich in die U15-Mannschaft der Akademie wechselte, hier in Ried. Das ist jetzt meine zweite Heimat geworden. Mein nächstes Ziel ist es, in der Bundesliga zum Stammspieler und ein gestandener Bundesliga-Profi zu werden“, so Felix Seiwald.

von Ligaportal, Foto: SVR/Schlosser