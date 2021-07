Nach dem Cup-Auftakt gegen die Wiener Viktoria wartet heute Abend der erste richtig harte Brocken auf den SK Rapid Wien. Die Hütteldorfer bekommen es im Hinspiel der 2. CL-Quali-Runde mit dem tschechischen Rekordmeister Sparta Prag zu tun. Rund 18.000 Fans werden im Weststadion erwartet.

Rapid freut sich auf viele Fans: "Das wird jedem Extraprozente geben"

„Für solche Partien spielen wir die gesamte Saison. Endlich können wir wieder vor einem geilen Publikum spielen. Das wird jedem Extraprozente geben", ist Verteidiger Maximilian Hofmann überzeugt. Rapid-Trainer Didi Kühbauer erwartet ein „enges, schwieriges Spiel gegen einen renommierten Gegner. Wir brauchen gute 90 Minuten hier und in Prag. Mit zwei guten Spielen ist es machbar", weiß der Burgenländer.

Als „technisch beschlagenen und robusten“ Gegner beschreibt Kühbauer den tschechischen Rekordmeister Sparta Prag, der mit dem erst 18-jährigen Adam Hlozek ein riesengroßes Talent in den eigenen Reihen hat. „Er hat sicher eine große Karriere vor sich", schwärmt auch Didi Kühbauer.

