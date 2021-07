"Es wäre super, wenn wir die Hütte vollkriegen", sagte Sturm-Pressesprecher Walter Wenegger bei einem Medientermin am Mittwoch in Graz. Stand heute waren 11.727 Tickets für das Bundesliga-Auftaktspiel am Freitag zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg verkauft. Angepfiffen wird die Schlagerpartie um 20:30 Uhr.

"Wir haben alle schon sehr lange auf ein volles Haus, eine tolle Stimmung und Fußball-Atmosphäre gewartet. Man spürt riesige Vorfreude", schwärmte Christian Ilzer. Der Sturm-Trainer verriet, dass in der Mannschaft eine "richtige Spannung drinnen" sei.

Der Hunger nach einem Heimsieg vor einer tobenden Fanmenge ist groß: "Es könnte ein guter und besonderer Abend werden. Wichtig wird sein, dass wir alles dazu beitragen, dass es ein Fußballfest für die Sturm-Fans wird", so der Cheftrainer der Blackys weiter.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller