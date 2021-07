Der SK Austria Klagenfurt darf sich über einen durchaus gelungenen Start in die neue Bundesliga-Saison freuen. Der Aufsteiger erkämpfte in Unterzahl gegen den WAC ein 1:1-Remis. Markus Pink ließ das Wörthersee-Stadion mit seinem Last-Minute-Treffer in der 90. Minute beben.

Klagenfurt-Trainer Peter Pacult wollte zwar nicht von einem perfekten Auftakt sprechen, ein Kompliment machte er seiner Mannschaft aber schon: "Wir haben schon gesehen, dass die Bundesliga um eine Spur anders ist, als die zweite Liga. Aber die Mannschaft hat wirklich sehr, sehr gut dagegengehalten. Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen. Dass wir in Unterzahl noch den Ausgleich erzielt haben, zeigt die tolle Moral, die wir haben. Wir wollten im Derby unbedingt etwas mitnehmen und das ist uns verdient gelungen", so der gebürtige Wiener im Sky-Interview.

Torschütze Markus Pink sprach nach dem Spiel von einem "relativ gerechten 1:1. Wenn ich die erste Chance reinhaue, dann schaut es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber nach dem Elfmeter und der roten Karte hat man gesehen, was in der Mannschaft steckt. Da sind wir noch belohnt worden und haben dann sehr verdient das 1:1 gemacht", so der 30-Jährige.

Angesprochen auf die Ziele für diese Saison wollte sich Pink nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: „Wir wollen richtig gut mitspielen und dann wird man sehen, wo die Reise mit Austria Klagenfurt hingeht.“

von Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL