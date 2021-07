Am kommenden Mittwoch empfängt Serienmeister FC Red Bull Salzburg den aktuellen spanischen Titelträger Atletico Madrid zu einem Testspiel. Das Duell mit den Madrilenen beginnt um 19:45 Uhr in der Red Bull Arena und wird von Schiedsrichter Sebastian Gishamer geleitet.

Die beiden Teams waren in der letztjährigen Gruppenphase der UEFA Champions League schon Gegner. Ulmer & Co. verloren das Hinspiel in Madrid – nach toller Leistung – knapp mit 2:3 (1:1). Beim Retourmatch im Dezember in Salzburg ging es zwischen den Klubs im direkten Duell noch um den Aufstieg in die nächste Runde. Da konnte sich der spanische gegen den österreichischen Meister letztlich mit 2:0 (1:0) durchsetzen.

Während die österreichische oberste Liga bereits einen Spieltag alt ist, startet Atletico am 15. August (auswärts bei Celta Vigo) in die Primera Division, ist also in der Vorbereitung schon sehr weit. Auch deshalb ist dieses Match für die Roten Bullen von großer Bedeutung, wie Trainer Matthias Jaissle betont: „Für uns ist dieses Spiel nicht nur sportlich ein wichtiger Test. Es ist für uns und unsere Fans auch sonst ein echtes Highlight. Erstmals seit langer Zeit dürfen wir wieder in einem hoffentlich vollen Stadion spielen - gegen eine der besten Mannschaften Europas. Da muss man gar nicht so viel erzählen. Aber natürlich werden wir die Jungs so gut wie möglich darauf vorbereiten. Ich hoffe, dass wir alle zusammen einen tollen Abend erleben.“

Nicolas Seiwald freut sich ebenfalls auf dieses Duell: „Vor allem für uns junge Spieler ist es richtig cool, wenn wir uns mit den besten Spielern Europas messen können. Es ist zwar nur ein Test, aber auch dabei kann man viel Erfahrung sammeln. Außerdem freue ich mich, dass die Ränge in der Red Bull Arena wieder voll sein werden.“

Aktuell sind für dieses österreichisch-spanische Duell bereits über 18.000 Tickets vergeben. Gleichzeitig läuft auch der Vorverkauf für das nächstwöchige Duell mit dem FC Barcelona, bei dem Ticketkäufer der Atletico-Partie noch bis Donnerstagfrüh Vorkaufsrecht haben, schon auf Hochtouren. Hier sind aktuell bereits über 10.000 Karten (Kapazität 30.188) weg.

Mergim Berisha (Leiste), Sekou Koita (Knie), Albert Vallci (Achillessehne) und Bernardo (Adduktoren) fehlen verletzungsbedingt.

Kamil Piatkowski steht vor seinem ersten Einsatz für den FC Red Bull Salzburg.

