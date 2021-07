Der Kanadier Gloire Amanda könnte morgen sein erstes Bundesliga-Spiel für den SK Austria Klagenfurt absolvieren. Vor dem Auswärtsspiel gegen die Admira geben die Kärntner bekannt, dass der Neuzugang die Spielgenehmigung erhalten hat.

13 Spiele absolvierte Amanda in diesem Jahr für die Oregon State Beavers in der NCAA Division I, der höchsten College-Liga in Nordamerika. Dabei gelangen ihm 15 Treffer und sieben Assists - eine unglaubliche Quote. Nun möchte sich der in Tansania geborene Kanadier in der höchsten österreichischen Spielklasse beweisen.

„Ich finde mich schon ganz gut zurecht, fühle mich sehr wohl. Vor allem in der Kabine und auf dem Platz, die anderen Jungs haben mich in ihrem Kreis aufgenommen und es mir leicht gemacht, hier anzukommen“, wird Amanda auf der Homepage von Austria Klagenfurt zitiert. Kürzlich habe er auch das Trainer-Team überrascht, als er nach einer Einheit bei brütender Hitze knapp 20 Minuten länger am Rasen blieb und alleine weitertrainierte. Seine Begründung: „Ich war mit meinen Abschlüssen nicht zufrieden. Deshalb habe ich eine Extraschicht drangehängt", betont der 22-Jährige, der unter schwierigen Bedingungen in einem Flüchtlingsheim in Tansania zur Welt kam und erst im Alter von zehn Jahren mit der Familie nach Edmonton zog.

„Es ist immer mein Anspruch, das Beste aus mir herauszuholen, um meiner Mannschaft zu helfen. Ich hätte gegen den WAC gern gespielt, als der Ausgleich fiel, war ich voller Emotionen, da wäre ich am liebsten auf den Platz gelaufen", so Amanda weiter. In der Vorbereitung konnte der Neuzugang bereits mit neun Treffer in fünf Spielen aufzeigen.

von Ligaportal; Foto: SK Austria Klagenfurt