Der FC Red Bull Salzburg hat eine Woche nach dem Sieg gegen Atletico Madrid eine weitere spanische Fußballmacht besiegt. Die Bullen feierten am Mittwoch vor ausverkauftem Haus einen vielumjubelten 2:1-Testspielsieg gegen den 26-fachen spanischen Meister FC Barcelona. Brenden Aaronson gelang in der 90. Minute der Siegtreffer.

Salzburg und Barca liefern sich flotte erste Hälfte

Die Stimmung in der restlos ausverkauften Bullen-Arena war außerordentlich gut und angetrieben durch die eigenen Fans zogen die Salzburger ihr Pressing von Beginn an durch. Red Bull Salzburg setzte das Star-Ensemble aus Spanien früh unter Druck. Die Partie ging in der ersten Halbzeit absolut auf Augenhöhe über die Bühne.

In der 25. Minute fand Noah Okafor die Riesenchance auf den Führungstreffer vor, doch er schoss nach einem Querpass von Sucic aus fünf Metern über das leere Tor. Fünf Minuten später zog der Schweizer aus halblinker Position im Strafraum ab, schoss aber knapp vorbei. Kurz darauf fanden die Katalanen ihre bis dato beste Torchance vor: Neuzugang Depay setzte sich stark gegen Onguene durch, zielte aber knapp neben das lange Eck (34.).

Alles andere als erfolgreich verlief die ersten Halbzeit für Noah Okafor, der nach einem Adeyemi-Querpass den nächsten Sitzer liegen ließ und völlig freistehend daneben schoss (38.). Kurz vor der Pause gingen die Hausherren dennoch verdient in Führung: Ein Schuss von Luka Sucic aus gut 23 Metern wurde unhaltbar abgefälscht - 1:0 (43.).

Aaronson schießt die Bullen spät zum Sieg

Barcelona überließ den Bullen auch in der zweiten Halbzeit viele Räume und wurde beinahe überrascht, doch Okafor hatte sein Visier an diesem Abend nicht gut eingestellt. Auch in der zweiten Halbzeit scheiterte der Schweizer zweimal, ehe er durch Sesko ersetzt wurde. In der 69. Minute konnte sich Salzburg-Keeper Köhn bei einem Distanzschuss von Balde auszeichnen.

Die Rapid-Leihgabe Yusuf Demir wurde in der 72. Minute begleitet von Pfiffen des Salzburger Publikums eingewechselt. In der Schlussphase zogen die Gäste aus Spanien das Tempo nochmal an und kamen in der 84. Minute zum Ausgleich, der jedoch äußerst kurios zustande kam: Dest zog ab und traf Solet, von dem der Ball zu Braithwaite gelangte. Der Däne wiederum lenkte den Ball unbewusst unhaltbar ins Tor.

Der Siegtreffer gelang aber den Bullen: Zunächst traf Adamu nur die Stange, von wo das Leder genau vor den Füßen von Aaronson landete. Der US-Amerikaner drückte den Ball über die Linie und sorgte für den vielumjubelten Sieg vor ausverkauftem Haus.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images