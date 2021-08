Rapid Wien und Sturm Graz schafften über das Playoff den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa League. Die Auslosung dazu findet am heutigen Freitag um 12 Uhr in Istanbul statt. Beide österreichischen Vertreter befinden sich im vierten und letzten Lostopf. Attraktive, aber auch schwierige Gegner sind demnach vorprogrammiert.

Die Topfeinteilung für die Auslosung der EL-Gruppenphase

Topf 1: Olympique Lyon, SSC Neapel, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio Rom, Olympiakos Piräus, AS Monaco, Sporting Braga

Topf 2: Celtic Glasgow, Eintracht Frankfurt, Roter Stern Belgrad, Leicester City, Glasgow Rangers, Lokomotive Moskau, KRC Genk, PSV Eindhoven

Topf 3: Ludogorets Razgrad, Olympique Marseille, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahce Istanbul, Spartak Moskau, Sparta Prag

Topf 4: Rapid Wien, Galatasaray Istanbul, Legia Warschau, Ferencvaros, FC Midtjylland, Royal Antwerpen, Sturm Graz, Bröndby IF

Spieltermine

Spieltag 1: 16. September

Spieltag 2: 30. September

Spieltag 3: 21. Oktober

Spieltag 4: 4. November

Spieltag 5: 25. November

Spieltag 6: 9. Dezember

Anstoßzeiten sind 18:45 Uhr MEZ und 21:00 Uhr.

• Die Gruppensieger ziehen ins Achtelfinale ein.

• Die Gruppenzweiten erreichen die K.-o.-Phase, wo sie gegen die drittplatzierten Teams der UEFA Champions League um einen Platz im Achtelfinale kämpfen.

• Die Gruppendritten spielen in der K.-o.-Phase der UEFA Europa Conference League weiter, wo sie gegen die Gruppenzweiten der UEFA Europa Conference League um einen Platz im Achtelfinale spielen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal