Riesengroß war der Jubel bei der SV Ried nach dem ersten Derbysieg gegen den LASK in der Bundesligaseit mehr als zehn Jahren. "Es war ein absolutes Highlight, es geht nicht besser. Die Jungs haben Unfassbares geleistet", jubelte Ried-Coach Andreas Heraf nach dem umjubelten 1:0-Derbysieg gegen den Rivalen aus der Landeshauptstadt.

Siegtorschütze Reiner: "Es fühlt sich richtig geil an"

„Der LASK hat eine brutale Qualität, aber meine Jungs haben genau das umgesetzt, was wir in dieser Woche geplant haben. Wir kannten die Spielweise des LASK, da gibt es tausend Kopfbälle und tausend Zweikämpfe, das mussten wir annehmen. Es ist eine Sensation, dass die Zweikampfquote so stark für uns ist", lobte Heraf den Auftritt seiner Mannschaft.

Goldtorschütze Constantin Reiner sagte: "Es fühlt sich richtig geil an. Dafür bin ich auch da, dass ich vorne mal einen reinhaue", hielt der Innenverteidiger fest. Ligaportal-Reporter Herbert Pumann sprach den Siegtorschützen auf seine Leistung an: "Es war nicht einmal meine beste Leistung. Im Spiel ist es mir gar nicht so gut vorgekommen, ich bin nicht so oft in die Zweikämpfe gekommen", erklärte Reiner.

Samuel Sahin-Radlinger, der einmal mehr eine äußerst starke Leistung zeigte und sechs Schüsse auf sein Tor parierte, sagte: "Alleine die Unterstützung unserer Fans sollte uns Motivation und Schub geben. Wir sind mit dem Derbysieg sehr gut in die Saison gestartet und haben uns ein gewisses Selbstvertrauen erarbeitet, wie wir unsere Spiele angehen. Daheim brauchen wir uns vor niemandem fürchten. Wir sind gerannt, bis die Krämpfe gekommen sind", so der Tormann der Rieder weiter.

Der Tormann der Wikinger erklärte auch, warum es in dieser Saison so gut läuft: "Wir haben zugelegt, sind wesentlich stabiler und konstanter. Heute haben wir eine wahnsinnige Unterstützung von den Fans gehabt." Für den gebürtigen Rieder hat der Sieg eine besondere Bedeutung: "Ich bin ein Rieder, bin mit fünf Jahren schon im Stadion gestanden. Für mich ist das etwas ganz Besonderes. Ich freue mich vor allem für unsere Fans", betonte der Schlussmann der Wikinger.

Im nachfolgenden Video erklärt Ried-Coach Andreas Heraf u.a., warum er Stefan Nutz heute nicht von Beginn an gebracht hat.

Weitere Stimmen der SV Ried nach dem Derbysieg

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal