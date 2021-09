Unglaubliche Szenen spielten sich in der ersten Halbzeit der Champions-League-Partie zwischen dem FC Sevilla und FC Red Bull Salzburg ab. Schiedsrichter Alexei Kulbakov zeigte in den ersten 45 Minuten gleich vier Mal auf den Punkt. Das bedeutet einen Rekord, denn vier Elfmeter in einer Halbzeit gab es in der Geschichte der UEFA Champions League noch nie.

Bullen verschießen zwei Elfmeter

Gleich drei Elfmeter haben die Gäste aus Salzburg zugesprochen bekommen - jeweils nach einem Foul an Adeyemi.

Den ersten schoss Adeyemi daneben, ehe Lukas Sucic den zweiten sicher verwandelte. Beim dritten Strafstoß zeigte aber auch Sucic Nerven und schoss an die Stange.

Für den FC Sevilla traf Ivan Rakitic kurz vor der Pause.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images