Zum Abschluss der 9. Bundesliga-Runde kommt es in Hütteldorf zum Duell der beiden Traditionsklubs SK Rapid Wien gegen Sturm Graz. Die Grazer gastieren als Favorit im Westen Wiens, sind die Steirer doch in der Liga seit der zweiten Runde ungeschlagen. In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften bereits neun Punkte.

Didi Kühbauer: "Wir werden alles aufbieten, was in uns steckt"

Rapid hat mit dem Aufstieg ins Achtelfinale zwar einen Befreiungsschlag gelandet, dennoch müssen die Wiener nun auch in der Liga liefern: "Wir stehen unter permanentem Druck, was normal ist bei Rapid. Da ist es wichtig, im Kopf klar zu bleiben", betont Didi Kühbauer.

Der Rapid-Trainer weiß, dass mit Sturm Graz ein sehr starker Gegner wartet: "Es kommt ein Gegner, der es im Moment gut macht, der sich im Sommer sehr gut verstärkt hat und verdient Zweiter ist. Trotz allem haben auch wir eine gute Mannschaft. Es wird ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Wir werden alles aufbieten, was in uns steckt", stellte Kühbauer klar.

Christian Ilzer: "Die Spiele gegen Rapid sind jede Saison ein absolutes Highlight"

Cheftrainer Christian Ilzer sagt vor dem Liga-Hit: "Die Spiele gegen Rapid sind jede Saison ein absolutes Highlight für alle im Verein. Wir spüren den Hunger auf einen Auswärtserfolg in Hütteldorf und wollen wieder alles auf den Platz bringen, was uns stark macht. Ich will Energie, Intensität und Leidenschaft bei meiner Mannschaft sehen, dann erwartet uns am Sonntag ein echtes Topspiel."

Manprit Sarkaria trifft erstmals im Sturm-Trikot auf Rapid: "Das Duell ist natürlich auch für mich ganz besonders. Ich will in meiner Heimatstadt ein gutes Spiel zeigen und die drei Punkte mit nach Graz nehmen. Ich freue mich auf einen vollen Auswärtssektor und mit unseren fantastischen Fans im Rücken ist alles möglich."

