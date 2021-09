Seit mittlerweile sieben sieben Partien wartet der LASK in der Bundesliga auf einen vollen Erfolg. Geht es nach den Linzer Athletikern, soll heute im Heimspiel gegen den FC Flyeralarm Admira der ersehnte Befreiungsschlag gelingen. Im Cup konnte sich der LASK am Donnerstag mit einer eher bescheidenen Leistung gegen Regionalligist Stripfing durchsetzen.

LASK-Coach Wieland: "S ind gefordert, ein anderes Gesicht zu zeigen"

"Wir werden eine wesentlich bessere Leistung als im Cup-Spiel zeigen müssen, um am Sonntag das richtige Ergebnis einzufahren. Schon gegen Stripfing war die Devise, vor unseren eigenen Fans gut aufzutreten - das ist uns nicht gelungen. Umso mehr sind wir jetzt am Sonntag gefordert, ein anderes Gesicht zu zeigen", stellt LASK-Coach Andreas Wieland klar.

Dass die Admira alles andere als ein einfacher Gegner ist, weiß Wieland: „Die Admira spielt eine sehr gute Saison – ihre Qualität haben sie nicht zuletzt im Cup wieder unter Beweis gestellt."

Admira-Coach Andreas Herzog zeigt großen Respekt vor dem Gegner, möchte aber auch, dass sich seine Mannschaft etwas zutraut: „Das wird ein schweres Auswärtsspiel. Der LASK hat schon eine enorme Qualität, auch wenn sie in der Meisterschaft aktuell nicht gut dastehen. Das liegt daran, dass die Linzer sehr viele Tormöglichkeiten vergeben haben. Ich möchte, dass sich meine Mannschaft sowie zuletzt gegen Sturm und Rapid etwas zutraut und nach vorne spielt.“

Dominik Starkl betont: „Mit dem LASK erwartet uns ein sehr schwieriger Gegner. Sie hatten zwar Anlaufschwierigkeiten in der Liga, aber jeder weiß, wieviel Qualität in dieser Mannschaft steckt. Wir müssen kompakt stehen, dürfen hinten nichts zulassen und müssen vorne Nadelstiche setzen. Ich bin überzeugt, dass wir als Team wieder gut auftreten und etwas mitnehmen werden.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

LASK 1.40 | Unentschieden 4.75 | Admira 6.75

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.