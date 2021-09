Ried-Coach Andreas Heraf musste am Samstagabend in der 9. Bundesliga-Runde eine 2:4-Niederlage seiner Mannschaft gegen die WSG Tirol mitansehen - und zwar zum Großteil von der Tribüne. Denn der gebürtige Wiener hatte sich nach dem 2:0-Treffer der Tiroler lautstark über eine Fehlentscheidung von Referee Harkam echauffiert. Dieser zeigte dem Ried-Coach Rot.

Heraf gesteht Kommunikation mit Betreuerbank nach Ausschluss

„Wer weiß, was ich gesagt habe, der weiß, dass es nicht jugendfrei war. Es war aber in keiner Weise gegen den Schiedsrichter gerichtet, das hat er mir jetzt auch bestätigt. Warum ich trotzdem die Rote Karte bekommen habe, weiß ich nicht, trotzdem darf mir das nicht passieren. Aber es hatte einen Grund und das war die ganz klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter", sagt Heraf im Sky-Interview zu seinem Ausschluss.

Nun hat Heraf jedoch eine Strafe durch den Senat 1 der Bundesliga zu befürchten, denn der Coach der Wikinger hatte trotz seiner Verbannung auf die Tribüne mit einem Kollegen auf der Bank telefoniert. „Natürlich hat es Kommunikation gegeben. Ich wollte auch zur Pause in die Kabine gehen, da hat man mir aber gesagt, dass ich das nicht darf. Dann habe ich von der Tribüne aus über die Bank kommuniziert, dann hat man mir erzählt, dass das auch nicht möglich ist. Man hat mir dann gesagt, dass es mit dem Telefon möglich ist und dann hab ich das auch getan", stellt Heraf klar.

Die Kommunikation eines ausgeschlossenen Trainers mit der eigenen Bank ist laut ÖFB-Rechtspflegeordnung jedoch nicht erlaubt. Dort heißt es nämlich: "Der Ausschluss bezeichnet die Aufforderung des Schiedsrichters an eine Person, den Spielfeldbereich zu verlassen. Die betreffende Person darf auch nicht auf der Ersatzbank Platz nehmen. Die ausgeschlossene Person darf sich in keiner Weise am Spielgeschehen beteiligen. Der Zugang zur Tribüne ist ihr gestattet. Ausgeschlossene Teamoffizielle dürfen sich weder in den Umkleidekabinen oder dem Spielertunnel aufhalten noch in irgendeiner Form mit einer am Spiel beteiligten Person (insbesondere Spieler, Betreuer und andere Teamoffizielle) in Kontakt stehen.

Nun droht dem Cheftrainer der Rieder ein Verfahren beim Strafsenat.

