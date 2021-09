Peter Michorl hat nach dem 3:1-Heimsieg des LASK gegen die Admira mit einem emotionalen TV-Interview aufhorchen lassen. Der 26-Jährige richtete nicht nur einen Appell an jene Fans, die während der ersten Halbzeit zu pfeifen begonnen haben, sondern drückte auch auf eine durchaus ordinäre Art und Weise aus, was die Mannschaft in letzter Zeit durchmachen musste.

"Es war eine Scheißsituation vor dem Spiel. Seit der Bundesliga-Rückkehr waren wir noch nie auf Platz 12. Es war eine scheiß erste Halbzeit", begann Peter Michorl das Interview mit Sky Sport Austria. "Entschuldigung für die ganzen ordinären Ausdrücke, aber so war es", merkte der gebürtige Wiener sofort an.

"Die Pfiffe in dieser Halbzeit waren aufgrund der Leistung verständlich, aber da muss ich jetzt schon einen Appell an die Fans richten - vor allem an die Tribüne auf der Seite, nicht an den Block. Die Mannschaft frisst seit zwei Jahren durchgehend Scheiße, steht in dieser Saison in einer schlechten Situation da. Wenn du zwei Jahre Scheiße frisst, dann macht das etwas mit einem. Ich bin so stolz auf die Mannschaft, wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind. Das war überragend", fuhr Michorl sein emotionales Interview fort.

Das gesamte Interview von Peter Michorl im >> Video <<.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal