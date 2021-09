Der SK Rapid Wien bekommt es heute Abend mit dem wohl stärksten Gegner in der Europa-League-Gruppe zu tun, wenn die Wiener um 21 Uhr beim englischen Premier-League-Klub West Ham United gastieren. Während die Engländer ihr Auftaktspiel in dieser Gruppe gewinnen konnten, kassierten die Hütteldorfer zu Hause gegen Genk eine Last-Minute-Niederlage.

Rapid reist nach England, "um etwas mitzunehmen"

Für Rapid-Coach Didi Kühbauer sind die Londoner "der absolute Favorit in der Gruppe". Dennoch fliege Rapid in die britische Hauptstadt "um etwas mitzunehmen", stellt der Burgenländer klar. Um dies zu realisieren, müsse seine Mannschaft "auf einem sehr hohen Niveau spielen und von Anfang an schauen, dass der Gegner nicht in den Spielfluss reinkommt", weiß Kühbauer.

In der heimischen Meisterschaft lief es für die Grün-Weißen zuletzt überhaupt nicht nach Wunsch. Nach neun Runden liegt Rapid mit nur acht Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Doch nicht nur die aktuelle sportliche Verfassung, sondern vor allem die finanziellen Möglichkeiten sprechen klar für die Engländer: "Über den Unterschied in den finanziellen Möglichkeiten brauchen wir ohnehin nicht zu sprechen, in England scheint das Geld im Fußball ja nach wie vor abgeschafft zu sein", merkt Didi Kühbauer an.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

West Ham 1.22 | Unentschieden 6.50 | Rapid 12.50

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.