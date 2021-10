Christoph Freund bleibt ein heißer Kandidat, wenn es um die Besetzung des vakanten Sportdirektorpostens bei RB Leipzig geht. Der aktuelle Sportchef von Red Bull Salzburg wird als Wunschkandidat des Schwesternklubs gehandelt. In der Halbzeitpause des Bundesliga-Spiels zwischen Salzburg und LASK äußerte sich Freund zu den Gerüchten um seine Person.

Freund: "Ich wüsste nicht, wo ich sonst so ein Gesamtpaket haben könnte"

"Wir machen hier einen guten Job alle zusammen. Mir taugt es extrem in Salzburg, weil wir ein Team haben, das ganz besonders ist. Ich hänge extrem an diesem Verein und fühle mich gerade extrem glücklich. Mit dem jungen Trainerteam sind wir jetzt gerade wieder dabei, etwas entstehen zu lassen. Da sind wir noch lange nicht fertig und da möchte ich dabei sein", so Freund gegenüber Sky. Nach einem Abgang hört sich das definitiv nicht an.

"Ich weiß nicht, was in zwei, drei, vier Jahren sein wird. Mein Vertrag geht bis 2023. Verträge sind dazu da, dass man sie einhält. Man soll ja auch ein Vorbild sein. Ich habe nichts, was mich von hier wegzieht. Mir taugt die inhaltliche Arbeit so gut, dass ich nicht wüsste, wo ich sonst so ein Gesamtpaket haben könnte. Wir haben noch viel vor", so Freund abschließend.

