In Überzahl: Aufsteiger Treibach knöpft den Jungen Wikingern Ried einen Zähler ab!

Details Freitag, 23. Juli 2021 22:10

Zum Liga-Start trafen in der 1. Runde der Regionalliga Mitte der SK Treibach und die Jungen Wikinger Ried heute aufeinander. Am Ende ließ der SK Treibach mit einem späten Punktgewinn aufhorchen, wenngleich die Kärntner fast eine Stunde in Überzahl agierten. Lukas Schlosser hatte die Gäste aus dem Innviertel in einer chancenarmen ersten Hälfte in Führung geschossen, Treibach's Gangl glich fünf Minuten vor dem Ende aus.

Ried geht in Führung und muss nach Platzverweis in Unterzahl agieren

In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams ab, der Kärntner Aufsteiger hielt gegen die Innviertler körperlich gut dagegen. Es war ein vor allem körperlich intensiver erster Durchgang, doch große Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Es dauerte etwas weniger als eine halbe Stunde bis die leicht favorisierten Gäste nach einem Fehler der Treibacher in Person von Lukas Schlosser mit 1:0 in Führung gehen konnten (26.). Eigentlich hatten sich die Jungen Wikinger somit einen Vorteil erarbeitet, doch knapp zehn Minuten vor der Pause musste Ried's Julian Turi wegen der gelb-roten Ampelkarte zurecht vorzeitig zum Duschen und seine Teamkollegen gut eine Stunde in Unterzahl agieren (36.). Bis zur Pause sollten die Treibacher jedoch die Überzahl nicht zum Ausgleich ummünzen können und so ging es mit einer knappen Führung für die Rieder in die Kabinen.



Lukas Schlosser's Führungstreffer war am Ende zu wenig, die Jungen Wikinger mussten sich mit einem Punkt begnügen.

Später Punktgewinn: Gangl bewahrt Treibach vor Auftakt-Pleite

Nach dem Seitenwechsel rannten die in Überzahl agierenden Treibacher an, mit Daniel Billy Kreuzer brachte Coach Martin Kaiser eine weitere Offensivkraft. Und dies machte sich nach rund einer Stunde scheinbar bezahlt, denn der Referee zeigte nach einem Foul im Rieder Strafraum auf den Punkt. Die Treibacher waren dem Ausgleich so nahe, doch dem Treibacher Schützen Vaschauner versagten die Nerven und Moser konnte den Elfmeter parieren (61.). In der Folge erhöhten die Treibacher den Druck auf die mit einem Mann weniger spielenden Rieder und tatsächlich sollte es bis zur 84. Minute dauern bis Fabian Gangl nach einem Kreuzer-Assist die Hausherren mit dem Ausgleichstreffer erlöste (84.). In der Schlussphase gingen beide Mannschaten auf Sieg, der Siegtreffer sollte jedoch keiner der beiden Teams gelingen. Letztlich blieb es beim 1:1-Unentschieden, der Kärntner Aufsteiger schreibt also gleich im ersten Match an.

Mag. Martin Harald Kaiser (Trainer SK Treibach): ''Als Aufsteiger ist es für uns ganz wichtig, dass wir uns an die Liga gewöhnen, wir wollen aus jedem Spiel lernen. In der ersten Halbzeit gab es ganz wenige Chancen auf beiden Seiten, die Physis war hoch und beide Mannschaften haben sich neutralisiert. Der Ausschluss hat uns nach dem Rückstand in die Karten gespielt. In der zweiten Hälfte waren wir dann sehr spielbestimmend und haben dann nur in Richtung Ried gespielt.''

Beste/r Spieler: Davor Ponjavic (SK Treibach)

SK Treibach - Junge Wikinger Ried 1:1 (0:1)

Turnerwald-Stadion Treibach, SR Gerhard Wango, 300 Zuseher

SK Treibach: Böck, Ponjavic, Höberl, Salentinig (77. Grilz), Vaschauner, Wachernig, Muharemovic, Leitner, Gangl, Hude (46. Kreuzer), Primusch (82. Jasic)



Junge Wikinger Ried: Moser, Turi, Zdichynec (80. Horner), Baumgartner, Schlosser (80. Pointner), Wörndl (76. Mayrhuber), Hochreiter (46. Hingsamer), Wiesinger, Mwatero (76. Voglmaier), Birglehner, Kerhe



Torfolge: 0:1 Lukas Schlosser (26.), 1:1 Fabian Gangl (84.)



Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Julian Turi (34., Junge Wikinger Ried, wiederholtes Foulspiel)

Foto: SV Ried/Scharinger

Bericht: Pascal Stegemann