BRANDNEU: Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Kaderlisten und Vereinsinfos ein!

Die brandneuen Vereinsseiten, die ab heute für jeden der 2.200 österreichischen Fußballvereine freigeschaltet sind, ermöglichen einen professionellen Auftritt deines Klubs auf Österreichs größer Fußball-Plattform ligaportal.at. Mit nur einem Klick kann sich jeder Funktionär als Vereinsbetreuer bewerben, um in weiterer Folge nützliche Informationen über seinen Herzensklub auf unserer Plattform einzupflegen. Ligaportal will hier ganz bewusst den Vereinen in Sachen Vermarktung unter die Arme greifen, indem diese ihre Sponsoren prominent auf ligaportal.at platzieren können. Zudem wird das Logo des jeweiligen Hauptsponsors bei jedem Spiel im Live-Ticker angezeigt. Durch die perfekte Integration bietet ligaportal.at ein attraktives Umfeld für bestehende und zukünftige Sponsoren der Klubs.



Das überarbeitete Vereinsprofil in der Ligaportal-App bietet dir die Möglichkeit, umfassende Informationen über deinen Verein zu präsentieren. Zudem wird das Logo des jeweiligen Hauptsponsors bei jedem Spiel prominent im Live-Ticker angezeigt.

Als Vereinsbetreuer hast du folgende Möglichkeiten: Vereins-Sponsoren mit Logo und Weblink eintragen (Hauptsponsor, Premiumsponsor, weitere Partner) - das Logo des jeweiligen Hauptsponsors wird bei jedem Spiel prominent im Live-Ticker angezeigt und tausendfach gesehen



Kaderlisten aktualisieren und vervollständigen



Vereins-Stammdaten aktualisieren



Homepage und Social Media verlinken



Funktionäre und Kontaktdaten einpflegen



Stadion- und Ticketpreise eingeben





Aufstellung deiner Mannschaft vor Spielbeginn eingeben (coming soon)

Neben allgemeinen Informationen zum Verein können u.a. auch Funktionärsdaten angelegt werden.

Und so wirst du Vereinsbetreuer deines Vereins: JETZT REGISTRIEREN auf ligaportal.at (und 200 Bonuspunkte kassieren) oder in bestehenden Account einloggen



https://ticker.ligaportal.at/vereinsbetreuer



Suche im Suchfeld (ganz unten unter "SCHRITT 2") nach deinem Verein und klicke ihn an



Fülle auf der Seite "Vereinsbetreuer werden" das Formular (ganz unten) aus und klicke auf den Button "Berechtigung anfordern"



Nach interner Prüfung wirst du von einem LIGAPORTAL-Mitarbeiter freigeschalten und offiziell auf dem Vereinsprofil als Vereinsbetreuer ausgewiesen.



Alternativ kannst du auch im Ticker-Center unter https://ticker.ligaportal.at/ in der Suchzeile (ganz oben direkt unterhalb des Menüs) nach deinem Verein suchen und danach auf den grünen Button "Vereinsbetreuer werden" klicken.

Halte den Kader aktuell und lege in Zukunft Aufstellungen deines Teams an.

Werde jetzt Vereinsbetreuer und hebe deinen Klub auf die große mediale Bühne!

Ligaportal berichtet über sämtliche 2200 Fußballvereine von der österreichischen Bundesliga bis zur untersten Klasse (Männer, Frauen, Reserve, Nachwuchs). Auch alle internationalen Top-Ligen (Deutsche Bundesliga, Premier League, Serie A, Champions League, etc.) hat unser Sportportal im Portfolio. Ein großer Teil der Spiele wird von ehrenamtlichen Fußballfans (Funktionären, Stadionsprechern, Zusehern) getickert, wodurch Ligaportal zu den größten Live-Ticker-Portalen Europas gehört. Im Ligaportal Live-Ticker-Center (ticker.ligaportal.at) sind aktuell über 200.000 Fans registriert, wovon ca. 10.000 aktiv als Live-Ticker-Reporter fungieren. Das bedeutet, dass diese Personen via Ligaportal-App live – direkt vom Spielfeldrand oder aus einem Stadion – über das Spiel berichten (Tore, Chancen, Wechsel, Karten, etc.). Daraus resultierend werden aktuell ca. 1.000 Partien pro Wochenende österreichweit im Live-Ticker (also in Echtzeit) übertragen. Ligaportal gehört zu den 20 größten Internetportalen Österreichs (von etwa 1,2 Millionen AT-Domains) und verzeichnet in Fußballmonaten zwischen 6 und 7 Mio. Visits und 60 Mio. Seitenaufrufe. Zudem erreicht man knapp eine Million Unique Clients pro Monat.