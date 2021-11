USV St. Anna am Aigen: Die Kocijan-Ära ist offiziell zu Ende!

Nach 5,5-Jahren ist Schluss: Ex-Profi Rene Schicker übernimmt

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, jetzt ist es amtlich: Nach fünfeinhalb Jahren geht die Kocijan-Ära in St. Anna zu Ende. „Fünfeinhalb Jahre sind genug“, sagte der ehemalige Salzburg- und Sturm-Kicker, der die Südsteirer 2016 als Landesligist übernahm, der Kronen Zeitung. In der Spielzeit 2018/19 führte Kocijan den USV zum Meistertitel und Aufstieg in die Regionalliga. Seitdem haben sich die Südsteirer in der Liga etabliert und Platzierungen im oberen Drittel der Tabelle erreicht. Die nächste Station des 53-jährigen ist Stand jetzt noch unbekannt. Einen Nachfolger hat der USV bereits aus dem Hut gezaubert: Rene Schicker ist der Nachfolger von Kocijan, der Ex-Bundesliga-Profi verbuchte für die Admira und Austria Salzburg fast 100 Einsätze in Österreich's höchster Liga und coachte bis zuletzt den USV Hof, den er kürzlich als Spieler-Trainer zum Herbstmeistertitel in der Unterliga Süd führte. In der heurigen Spielzeit hinkte St. Anna bisweilen leicht den Erwartungen hinterher, dennoch überwintert man auf einem sicheren neunten Rang.