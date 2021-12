SC Weiz: Gelingt mit Rückkehrer Ostermann erneut der Einzug in den ÖFB-Cup?

Details Donnerstag, 02. Dezember 2021 14:52

Der SC ELIN Weiz überwintert in der Regionalliga Mitte auf einem starken vierten Platz, als derzeit drittbestes steirisches Team liegen die Weizer damit voll im Soll im Hinblick auf das Saisonziel ÖFB-Cup-Platz. Ligaportal sprach mit Sportchef Sandro Derler über den vergangenen Herbst, das kommende Frühjahr sowie über die Zielsetzung und die Kaderplanung.

Weiz-Sportchef Derler: "Gegen Wels überheblich und leichtsinnig Punkte hergegeben"

Etwas holprig starteten die Weizer in die Spielzeit 21/22, in den ersten sieben Spielen gelangen nur zwei Siege. Doch danach starteten die Monschein-Männer eine Serie, aus den folgenden sechs Spielen holten sie fünf Siege und ein Remis und konnten sich so im oberen Teil der Tabelle festsetzen. Unter dem Strich ist man mit den Auftritten im Herbst prinzipiell zufrieden, auch wenn sich Weiz-Sportchef Derler über die Pleite gegen den FC Wels im letzten Spiel vor der Winterpause ärgert: "Hätte man uns vor der Saison gesagt, dass wir auf dem vierten Platz überwintern, wären wir sehr zufrieden gewesen. Grundsätzlich sind wir das auch, aber im letzten Spiel gegen den FC Wels haben wir überheblich und leichtsinnig die Punkte hergegeben. Wir hätten nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer haben können", fasst Derler die Situation zusammen. An der Zielsetzung hat sich logischerweise wenig verändert, man will auch im nächsten Jahr im Cup vertreten sein und den einen oder anderen Großen ärgern: ''Wir haben in dieser Saison im Cup sehr gute Leistungen gezeigt, deshalb wollen wir auch nächstes Jahr dabei sein.'' Heuer präsentierte man sich im Pokal von seiner Schokoladenseite - in der ersten Runde bezwangen die Weizer den SV Dellach/Gail, in der zweiten Runde musste Zweitligist Lustenau dran glauben, erst in der dritten Runde scheiterte der SC heroisch in der Verlängerung an Bundesliga-Aufsteiger Klagenfurt. Grundsätzlich bleibt auch der Weizer Kader zusammen, ein Abgang und ein Zugang sind bis dato fix: Stürmer Dominik Weiss hat dem Verein seinen Wechselwunsch mitgeteilt und sucht nach einer neuen Herausforderung, wie auch Derler bestätigt: "Er hat nicht so viele Einsätze bekommen wie er es sich erwartet hat. Es gibt da auch andere Ansichten zwischen dem Spieler und dem Trainer, er wird den Verein verlassen", so der Weizer Sportchef. Die Weizer halten die Augen offen für einen Weiss-Ersatz im Sturmzentrum, laut Derler werden sie jedoch nicht mit aller Gewalt aktiv werden, schließlich habe man mit Raffael Mohr eine weitere Offensivkraft, die voll eingeschlagen ist.

Weiz-Obmann Werner Laschober mit Neuzugang Jan Niklas Ostermann.

Einheimischer Spieler: Rückkehrer Ostermann ist der erste Winter-Neuzugang

Einen Neuzugang haben die Weizer bereits zu vermelden, mit Jan Niklas Ostermann begrüßen die Monschein-Schützlinge einen Rückkehrer und alten Bekannten am Sportplatz Weiz. Der 22-jährige wechselte 2011 aus der Weizer Jugend zum SK Sturm Graz, wo er zum Kapitän in der RLM reifte. Im Anschluss führte sein Weg zur Ilzer SV, von wo der Mittelfeldmann nun nach Weiz zurückkehrt. Viel mehr wird sich bei der Kaderplanung für das Frühjahr nicht tun, die Weizer vertrauen mehr oder weniger dem aktuellen Kader. Dass die RLM-Saison 21/22 ein drittes Mal in Folge abgebrochen und annulliert wird, glaubt und hofft Derler indes nicht: "Wir rechnen eigentlich nicht damit und wir hoffen, dass die Saison dieses Mal durchgezogen wird. Es wäre sportlich eine Katastrophe für die Vereine und die Jugendabteilungen, die Regierung sollte mehr auf unsere Sportler schauen. Auf der anderen Seite hätten wir bei einem Abbruch das ÖFB-Cup-Ticket bereits in der Tasche'', so Derler. Einen Tipp, wer das Rennen um den Aufstieg in die zweite Liga macht, hat der Weizer Sportchef auch parat: "Ich glaube, dass sich Sturm den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen wird. Sie können jederzeit nachlegen und werden den Meistertitel holen", glaubt er.

Bericht: Pascal Stegemann



Foto: SC Weiz

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!