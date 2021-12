DSC Deutschlandsberg: Die West-Steirer haben einen neuen Co-Trainer!

Details Mittwoch, 08. Dezember 2021 20:37

Der DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg hat nach dem Abgang von Co-Trainer Maurice Amtmann zum USV Mettersdorf einen Nachfolger gefunden, Stefan Wichmann heißt der neue Co von Christoph "Ladi" Meier, der zuletzt beim JAZ GU Süd tätig war und als neuer Co- und Athletiktrainer die Blau-Gelben in der Regionalliga Mitte bereichert.

Einigen ist vielleicht der Spieler Wichmann noch im Gedächtnis: Der 32-jährige kickte unter anderem in der Jugend des GAK und in Kalsdorf, bevor er anfing als Trainer zu arbeiten. Wichmann besitzt die UEFA-Lizenz B und trainierte laut dem ÖFB im JAZ GU Süd (Jugendausbildungszentrum Graz-Umgebung) zuletzt mehrere Jugendmannschaften unterschiedlicher Altersstufen. Wichmann ersetzt bekanntlich Amtmann, der in Mettersdorf anheuert.

Foto: Richard Purgstaller

