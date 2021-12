Regionalliga Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Details Samstag, 11. Dezember 2021 13:14

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Elvir Huskic (FC Wels)

Endergebnis:



1. Elvir Huskic (FC Wels / 10125 Stimmen)

2. Fabian Neuhold (SC Kalsdorf / 4147 Stimmen)

3. Luka Duvnjak (ASV Allerheiligen / 3867 Stimmen)

4. Martin Krienzer (Sturm Graz II / 1800 Stimmen)

5. Bajram Syla (ASV Allerheiligen / 1620 Stimmen)

6. Franko Knez (UVB Vöcklamarkt / 1518 Stimmen)

7. Thomas Burghuber (Union Gurten / 1226 Stimmen)

8. Maximilian Scharfetter (WAC Amateure / 1075 Stimmen)

9. Luka Salamun (USV St. Anna/A. / 1053 Stimmen)

10. Philipp Hamm (Tus Bad Gleichenberg / 775 Stimmen)

