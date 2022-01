DSC Deutschlandsberg: Die Blau-Gelben verpflichten Stürmer von BW Linz!

Details Donnerstag, 30. Dezember 2021 13:31

DSC WONISCH Installationen Deutschlandsberg-Sportchef Philip Leitinger kündigte im Talk mit LIGAPORTAL bereits an, dass die West-Steirer eine Sturm-Alternative zu Niko Tisaj suchen, nun sind sie in Oberösterreich fündig geworden. Toni Mestrovic heißt der erste Winterneuzugang der Deutschlandsberger, die in der Regionalliga Mitte auf dem zweiten Platz überwintern.

Angreifer kommt von BW Linz

Der 21-jährige Mittelstürmer kickte unter anderem in der LASK und Admira-Jugend, zuletzt stand der Angreifer jedoch bei Blau-Weiß Linz unter Vertrag. Dort kam Mestrovic in der heurigen Spielzeit bei den Amateuren der Linzer zum Einsatz, vier Mal stand er in der Landesliga auf dem Platz. Trotz seines jungen Alters kann sich die Bilanz von Mestrovic sehen lassen - in 269 Spielen netzte der Vollblutstürmer 86 Mal ein. Der Youngster soll den Konkurrenzkampf im Deutschlandsberger Sturmzentrum anheizen und für Torgefahr sorgen.

Foto: Richard Purgstaller

