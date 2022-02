SC Kalsdorf: Die Steirer verstärken sich mit erfahrenem kroatischen Zweitliga-Kicker!

Details Montag, 07. Februar 2022 15:59

Der SC Copacabana Kalsdorf hat im Schlussspurt des Transferfensters noch einmal zugeschlagen und einen erfahrenen Mittelfeldspieler aus Kroatien verpflichtet. Bruno Sunagic kommt mit der Empfehlung von über 140 Spielen in der zweiten kroatischen Liga für NK Hrvatski Dragovoljac und den NK Sesvete. Der 26-jährige soll mit seinen neuen Teamkollegen die Regionalliga Mitte aufmischen.

Kalsdorf verstärkt sich im Mittelfeld

Bruno Sunagic ist nach Filip Smoljan (GAK), Anel Hajric (First Vienna FC), Paul Sarac (KSV), Liridon Tafolli (Lannach), Bleart Shala (Gratkorn) und Robin Stiegler (Rottenmann) Winter-Neuzugang Nummer sieben beim SCK. Der variable Mittelfeldspieler soll die Kalsdorfer Optionen im Frühjahr erweiteren und für Stabilität sorgen. Bisher spielen die Kalsdorfer eine mäßige Aufbauphase, drei von vier Spielen gingen verloren. Ob sich der 26-jährige Kroate postwendend in die Start-Elf spielen wird, bleibt noch abzuwarten. In jedem Fall darf sich Chef-Coach Zoran Eskinja auf viel Erfahrung freuen.

Foto: Kristijan Pervan