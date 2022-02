WSC Hertha Wels: Der nächste höherklassige Spieler ist im Anflug!

Details Freitag, 04. Februar 2022 13:24

Nach dem Top-Transfer von Ex-Profi Lukas Ried hat der WSC HOGO Hertha Wels nun einen zweiten Winter-Transfer mit Erfahrungen in der 2. Liga fixiert. Vom SK Vorwärts Steyr kommt David Gonzalez Paz, der 24-jährige kommt mit einer Empfehlung von 45 Spielen in Österreich's zweithöchster Spielklasse und soll dabei helfen den Titel in der Regionalliga Mitte zu fixieren.

David Gonzalez Paz (re.) wechselt von Steyr nach Wels.

14 Zweitliga-Einsätze für Steyr im Herbst

In der heurigen Spielzeit kam Gonzalez Paz regelmäßig bei Steyr zum Einsatz, 14 Einsätze konnte der Spanier im Herbst in der 2. Liga verbuchen, dabei gelang ihm ein Tor. Nun wechselt der 24-jährige zum WSC und soll dort mit seiner Qualität beim Ziel Aufstieg helfen. "David hat super Qualitäten, er ist technisch stark und zudem sehr gut im Eins gegen Eins. Trotz seiner Größe von 187cm verfügt der Spanier über sehr hohes Tempo. Mit ihm haben wir in unserem Offensivspiel noch mehr Varianten, er passt mit seinen Skills und seinem Alter perfekt in unser Anforderungsprofil. David ist nach der Unterschrift nach Spanien geflogen um noch einige private Dinge zu regeln und wird in ca. zwei Wochen nach Wels übersiedeln und zur Mannschaft stoßen", so Sportchef Gerald Perzy über den neuen Offensivmann.

Foto: Harald Dostal