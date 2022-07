DSC beansprucht wieder die Top 5

Details Dienstag, 19. Juli 2022 21:16

Der DSC Wonisch Installationen sieht sich nach der brillanten Saison 2021/22 wieder auf dem Niveau der ersten Fünf. Es gab ein paar Veränderungen im Kader und die Deutschlandsberger sind heiß auf den Saisonbeginn. Auf Top-Transfer Marco Fuchshofer muss leider verzichtet werden. Beim DSC ist man aber guter Dinge, dass man wieder eine gute Platzierung in der Regionalliga Mitte erreichen kann.

Qualität im Kader vorhanden

„Aufgrund unserer Qualität traue ich der Mannschaft wieder einen Top 5-Platz zu. Das Hauptziel ist natürlich der ÖFB-Cup-Platz aber wir können auch darüber hinaus richtig abliefern“, ist sich der Sportliche Leiter Philip Leitinger bewusst. Top-Transfer Marco Fuchshofer vom SV Lafnitz verletzte sich leider in der Vorbereitung und ist vorerst kein Thema. „Das schmerzt uns natürlich sehr, wir haben uns alle auf Marco Fuchshofer im DSC-Trikot gefreut, er ist ja schließlich auch in Deutschlandsberg geboren und in der Nähe aufgewachsen“, sagt Leitinger. „Jedoch hat uns voriges Jahr auch niemand den Vizemeistertitel zugetraut und die Mannschaft wird auch trotz des bitteren Ausfalls alles reinhauen und ist schon heiß auf den Ligastart“, gibt sich der Sportliche Leiter kämpferisch.

Jugendregelung hinterfragen

„Zur Diskussion bezüglich der Regionalliga muss ich sagen, dass diese Liga brutal viel Qualität hat, es ist eine sehr gute Liga. Der wirtschaftliche Sprung in die Zweite Liga ist aber viel zu hoch, daran wird es in Zukunft öfters scheitern, Aufsteiger nach sportlichen Kriterien zu finden", meint Philip Leitinger

Beim DSC sieht man auch das Modell der Jugendregelung kritisch. Momentan müssen am Spielbericht vier Spieler ab dem Jahrgang 2000 aufscheinen, wovon einer fix in der Startelf spielen muss. Diese Regelung betrifft nur die Regionalliga Mitte. „Das gehört entweder ganz entfernt oder in allen Klassen praktiziert. Es ist nämlich sehr schwer, jedes Jahr Spieler auf diesem Niveau und in diesem Alter zu finden und zu verpflichten“, klagt der Sportliche Leiter.

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: DSC Wonisch Installationen