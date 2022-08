LASK Amateure gewinnen OÖ-Derby

Details Samstag, 20. August 2022 00:05

Das Oberösterreich-Derby zwischen LASK und SV Ried sorgt immer wieder für Brisanz. In der Regionalliga Mitte standen sich in der fünften Runde nun die beiden Zweitvertretungen bestehend aus Junge Wikinger Ried und LASK Amateure OÖ gegenüber. Beide Team legten einen überragenden Saisonstart hin und wollten diesen im Derby nun auch endgültig bestätigen. Zum Schluss triumphierte der LASK über Ried.

LASK mit zwei Toren in Führung

Bei starkem Regen begann das Spiel recht schwierig für beide Kontrahenten. Nach wenigen Minuten musste der Schiedsrichter ob des starken Regenfalls sogar kurz unterbrechen. Kurz darauf erzielten die Jungen Wikinger beinahe den Führungstreffer. Lorenzo Coco hatte das 1:0 am Fuß aber LASK-Torwart Nikolas Polster war mit einem enorm starken Reflex zur Stelle und verhinderte den Rückstand für sein Team. Im Gegenzug machte es Florian Flecker im Dress der Linzer dann besser und traf im Strafraum zur Führung. Die Wikinger arbeiteten nun auf den Ausgleich hin. Kurz vor der Pause unterlief Ried-Torhüter Patrick Moser ein Fehler, wodurch Torjäger Marco Kadlec nur noch mühelos ins verwaiste Tor schießen brauchte. Ein Fehler zu einem schier ungünstigen Zeitpunkt vor dem Pausentee.

LASK Amateure setzen noch einen drauf

Ein paar Minuten nach dem Wiederanpfiff durfte die Truppe von Patrick Enengl gleich zum dritten Mal jubeln. Florian Flecker agierte erneut eiskalt im Strafraum und freute sich gemeinsam mit der Mannschaft über sein zweites Tor. Die Jungen Wikinger aus Ried bestätigten in diesem Spiel ihre Tabellenposition und erspielten sich trotz des Rückstands immer wieder Übergewicht und riefen ihr Potential ab. Die Linzer Akteure legten aber insgesamt einen soliden Auftritt hin, wodurch der Sieg eventuell zu hoch, aber nie richtig in Gefahr war. Florian Flecker glänzte mit zwei Toren in diesem Derby. Die LASK Amateure OÖ bestätigten durch den Derbysieg ihre Formstärke und werden wohl die ganze Saison über auf den vorderen Plätzen zu finden sein.

Patrick Enengl (Trainer LASK Amateure OÖ): "Es war ein sehr schweres Spiel in Ried. Das Ergebnis war vom Spielerischen her nicht so klar, wie es zum Schluss auf der Anzeigetafel stand. Das zweite Tor kurz vor der Pause war natürlich enorm wichtig, denn zuvor waren die Rieder gut im Spiel. In der zweiten Halbzeit legten wir dann einen stabilen Auftritt hin und kontrollierten das Geschehen. Wir freuen uns über den Derbysieg"

Bester Spieler: Florian Flecker

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: RIPU