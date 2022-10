Teammanager von morgen übernimmt sportliche Leitung bei Weiz

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 14:08

Veränderung im Bereich sportliche Leitung beim SC Weiz in der Regionalliga Mitte! Nachdem sich der Verein vor wenigen Wochen von Sandro Derler als sportlicher Leiter trennte, gibt es nun einen neuen Mann für dessen Agenden. Es ist kein Geringerer als Fabio Schaupp. Der erst 25-Jährige agierte in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn im operativen Management beim Zweitligisten GAK, jetzt übernimmt er beim strauchelnden SC Weiz.

"Kurzfristig geht es darum, Ruhe, Stabilität und Ordnung in den Verein zu bekommen", gibt Schaupp die ersten Schritte vor: "Zuerst stehen viele, viele Gespräche auf dem Programm, um so ein Gefühl für die Situation zu bekommen und auch zu erkennen, wie jeder im Verein tickt. Über den Winter hinaus sieht die Zielsetzung so aus, dass wir in beiden Mannschaften den Klassenerhalt frühstmöglich fixieren und im KM2-Bereich einen breiteren Kader aufstellen wollen. Auch in der KM stehen einige personelle Änderungen an, um in Zukunft wieder einen ÖFB-Cup Startplatz zu sichern." Die Weizer konnten bisher nur acht Punkte holen und stehen dementsprechend unter Druck.

Schaupp weiter: "Ich bin dankbar, dass ich nun die Aufgaben des sportlichen Leiters übernehmen durfte. Ich freu mich extrem auf die neue Aufgabe. Es ist eine top Sache hier in Weiz für den sportlichen Bereich verantwortlich zu sein. Ich hoffe, dass wir bei den beiden letzten Heimspielen noch viele Fans im Stadion begrüßen dürfen und so dieses Halbjahr noch positiv abschließen können. Im Frühjahr gilt es dann nochmal richtig Gas zu geben! Ich bin 25 Jahre alt und habe selbst leidenschaftlich gerne Fußball gespielt. Da ich relativ schnell erkannt habe, dass es mit der Profikarriere nichts wird, habe ich mich dazu entschlossen, in England "Football Business and Finance" zu studieren. Eine unglaublich lehrreiche Zeit, in der ich viele Erfahrungen sammeln und tolle Menschen kennenlernen durfte."