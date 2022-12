Der DSV Leoben rüstet weiter auf!

Details Freitag, 16. Dezember 2022 15:41

Der Tabellenführer der Regionalliga Mitte sorgt für den nächsten Transfer-Hit. Nachdem der DSV Leoben KAIF Energy im aktuellen Winter bereits nahmhafte Namen wie Lukas Prokop oder Ricardo Bagadur verpflichteten, gesellt sich nun ein weiterer dicker Fisch in das Transfer-Netz der Donawitzer. Michael John Lema wird ab sofort die Jancker-Elf verstärken.

Junger Spieler mit Bundesliga-Erfahrung

Mit Michael John Lema macht der Herbstmeister weiterhin klar, wohin die Reise der Montanstädter gehen soll. "Dass wir den ersten Platz auch am Ende der Saison inne haben wollen, ist kein Geheimnis. Nun kommt mit Lema eine weitere Verstärkung zu uns", sagt der DSV-Obmann Mario Bichler. Der Neuzugang stammt aus dem Nachwuchs des SK Sturm Graz. Bei den Grazern lief er insgesamt 23 mal in der Bundesliga auf und schoss dabei drei Tore. Es folgte im Jahr 2020 eine Leihe zum TSV Hartberg. Der 23-Jährige zog sich im TSV-Dress einen Kreuzbandriss zu und musste fortan lange pausieren. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison konnte der in Tansania geborene Mittelfeldspieler nicht mehr ganz an alte Leistungen anknüpfen. Es folgte ein Wechsel zum SV Lafnitz, wo er bis zum Sommer 2022 aktiv war. Der DSV Leoben machte nun mit einer Verpflichtung ernst und nahm den ehemaligen ÖFB-U-21-Spieler unter Vertrag.

Den Titel im Visier

Die "Mission 2028" soll in Leoben ohne Zwischenstopp in der Regionalliga Mitte erfüllt werden. Mit dem stark besetzten Kader ist man hier zweifellos in der klaren Favoritenrolle. "Wir wollen Erster bleiben und aufsteigen. Wir haben einen tollen Kader dafür. Einplanen kann man einen Meistertitel aber nie", betont Bichler, der auch den internen Konkurrenzkampf im Kader hervorhebt. "Jeder Spieler muss um sein Leiberl kämpfen, das spornt sicherlich an." Die Zeichen stehen am Monte Schlacko wohl klar auf Meistertitel der Regionalliga Mitte!

Foto Credit: DSV Leoben KAIF Energy