Paukenschlag vor der Rückrunde! Jürgen Säumel hört als Trainer bei den WAC-Amateuren auf.

Die WAC Amateure müssen kurz vor Beginn der Regionalliga Mitte-Rückrunde eine Änderung am Trainersektor vornehmen. Der bisherige Trainer Jürgen Säumel verlässt die jungen Wölfe kurz vor der Fortsetzung der Liga. Die Nachfolge ist bereits fixiert.

Unterschiedliche Ansichten als Ausschlag für Trennung

Säumel, der im Sommer 2022 als Trainer nach Wolfsberg kam und davor Co-Trainer im ÖFB-Nationalteam war, nannte verschiedene Ansichten zwischen ihm und dem Verein als Gründe für die Trennung. „In der Organisation und in der Infrastruktur stellte ich mir einige Dinge anders vor. Dazu konnte ich die Spieler nicht so entwickeln, wie ich mir das vorstellte“, unterstrich der 38-Jährige. Jürgen Säumel teilte dies seinem Präsidenten so mit und es kam nach „einem guten Gespräch“ zur Beendigung seiner Trainer-Tätigkeit. Künftig möchte sich der gebürtige Kärntner vermehrt seiner Trainerausbildung widmen. „Die Entscheidung hat nichts mit der Mannschaft zu tun. Ich bin mit der Vorbereitung sehr zufrieden und ich denke, die Jungs werden ein gutes Frühjahr spielen. Ich wünsche dem Team alles Gute!“, sagt der scheidende Trainer zum Abschied. Co-Trainer Martin Kaiser wird die WAC-Amateure ebenfalls verlassen.

Akademietrainer übernimmt

Am Sonntag steht bereits das erste Liga-Spiel im Kalenderjahr 2023 für die zweite Garnitur Lavanttaler auf dem Programm. Gegen Union Gurten wird der aktuelle Akademie U18-Trainer Nemanja Rnic auf der Trainerbank Platz nehmen. Ihm wird Christian Dobnik zur Seite stehen. „Nemanja Rnic wird fortan gemeinsam mit Christian Dobnik die Geschicke der WAC-Amateure leiten, das ist auch eine fixe Lösung und nicht auf interimistischer Basis“, wie WAC-Sportkoordinator Roman Stary bestätigt.

