Ligaportal-App mit 1 Million Downloads in Österreich!

Details Donnerstag, 20. April 2023 12:56

Die beliebteste Fußball-App in Österreich hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Sie wurde mittlerweile mehr als eine Million Mal heruntergeladen. Seit geraumer Zeit ist die erfolgreiche Fußball-App laut offizieller österreichischer Webanalyse auch die viertgrößte österreichische App im Land und zwar hinter willhaben, ORF und Krone (Quelle: ÖWA). Mit ihrem umfangreichen Angebot an Informationen und Statistiken sowie ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche hat sich die Anwendung schnell einen Platz auf den Smartphones von Fußballfans im ganzen Land gesichert.

IT-Chef Mag. Michael Lattner (links) und Geschäftsführer Dr. Thomas Arnitz (Fotocredit: Harald Dostal)

Die App ist auch bei Trainern, Spielern und Schiedsrichtern sehr beliebt, da sie eine Fülle von Informationen über die österreichische Fußballszene bereitstellt. Sie ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, dass die Ligaportal-App in Österreich mittlerweile über eine Million Mal heruntergeladen wurde“, sagt Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer des Ligaportals. „Das zeigt, dass unser Engagement für eine umfassende und zuverlässige Berichterstattung über den österreichischen Fußball auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unseren Nutzern die bestmögliche Usability zu bieten und die App kontinuierlich zu verbessern.“

Für STYRIA-Sport-Geschäftsführer Mag. Alfred Brunner verdient die Leistung des Ligaportals „Hochachtung“: „Im Konzert der großen Medienmarken ganz oben mitzuspielen ist sensationell und ein grandioser Erfolg“, so Brunner, der sich selbst als „Heavy User“ der App bezeichnet: „Ich folge damit meinen Lieblingsteams – vom internationalen Top-Club bis hin zum Klagenfurter Nachwuchsverein, in dem mein Sohn spielt. So halte ich mich jeden Tag auf dem Laufenden.“



Ligaportal die klare Nummer 1 bei österreichischen Fußball-Apps

Beim Mitbewerber fan.at und seiner nun Hauptgesellschafterin, der Krone Media Aktiv GmbH (67,60%), dürfte sich nach insgesamt sechs Jahren (drei Jahre unter der Marke skamander.at, drei Jahre unter fan.at mit Krone-Mehrheitsbeteiligung) mittlerweile große Ernüchterung eingestellt haben. Nach einer enorm umfangreichen und kostenintensiven Print- und Online-Medienkampagne in der Kronen Zeitung scheinen die Downloads von fan.at weiter in einem nur sehr überschaubaren Ausmaß stattzufinden. Obwohl in der größten Tageszeitung Österreichs mehrmals wöchentlich massiv gepusht und in einem Print-Artikel als „auf dem Weg zur größten Fußball-Community Österreichs“ (!) hochgejubelt, verzeichnete die Plattform bislang nur einen minimalen Bruchteil der Ligaportal-Downloads. Die wahren Kräfteverhältnisse werden bei genauerer Betrachtung nachfolgender Screenshots sehr deutlich. Die Kategorien, die sich teilweise um den Faktor 50 (!) unterscheiden, zeigen eindrucksvoll, dass Ligaportal die klare Nummer 1 im Land ist.

Ligaportal Android / Ligaportal Huawei

fan.at Android / fan.at Huawei

Quelle: Screenshots Google Play / Huawei AppGallery (20.04.2023) / Hinweis: Die iPhone-Downloads (iOS) werden von Apple nicht öffentlich ausgewiesen.

Ligaportal.at bedankt sich jedenfalls für die große Treue und überwältigende Verbundenheit seiner Fans in den vergangenen Monaten und Jahren. Diese beeindruckenden Zahlen geben Mut und Kraft für zukünftige Aufgaben und Projekte. Herzlichen Dank dafür, dass ihr weiter für uns tickert und unsere Inhalte täglich konsumiert.

Hier geht es zu den Download-Seiten:

Android: https://bit.ly/3o6aen4

iOS : https://apple.co/3UrPsuo

Huawei: https://bit.ly/3o5FRgQ

Mehr zum Ligaportal

ligaportal.at berichtet über sämtliche 2200 Fußballvereine von der österreichischen Bundesliga bis zur untersten Klasse (Männer, Frauen, Reserve, Nachwuchs). Auch alle internationalen Top-Ligen hat Österreichs größtes Fußballportal im Portfolio. Ein großer Teil der Spiele wird von ehrenamtlichen Fußballfans getickert. Im Ligaportal Live-Ticker-Center (ticker.ligaportal.at) sind aktuell über 300.000 Fans registriert, wovon ca. 10.000 aktiv als Live-Ticker-Reporter fungieren. Gegründet wurde die Plattform im August 2007 von Dr. Thomas Arnitz gemeinsam mit seinem damaligen Studienkollegen Mag. Michael Lattner. Der Medienkonzern Styria Media Group AG ist Mehrheitseigentümer des Portals.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei