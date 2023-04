Hertha Wels erobert in der zweiten Halbzeit den Sieg beim SAK!

Details Samstag, 22. April 2023 15:01

1:3: In der 23. Runde der laufenden Regionalliga Mitte-Saison traf Hertha Wels auswärts in Klagenfurt auf den SAK. Betrachtet man die Tabelle, waren die Rollen klar zu Gunsten der Welser verteilt. Es ging mit einem 1:1 in die Pause. In der zweiten Hälfte fixierte Hertha Wels aber mit zwei Treffern dann den Sieg.

Ausgeglichen in die Pause

Das Spiel startete zunächst ausgeglichen und das Geschehen spielte sich vorerst im Halbchancenbereich ab. Mit Fortlauf der Zeit konnten die Gäste unter Emin Sulimani dann aber mehr Schwung und Übergewicht kreieren. Nach 41 Minuten durfte Trainer Emin Sulimani auf der Hertha-Bank das erste Mal jubeln. Roko Mislov mit einem gefährlichen Kopfball im Strafraum auf das SAK-Gehäuse. SAK-Schlussmann Kondic kann abwehren aber Stürmer Michael Oberwinkler war goldrichtig zur Stelle und verwertete den Abpraller zur Führung. Ein guter Zeitpunkt aus Sicht der Oberösterreicher. Zu sicher durften sich die Messestädter aber nicht fühlen denn wenige Momente vor dem Pausenpfiff nutzte Cernos im SAK-Dress einen Fehler der Welser Verteidigung eiskalt aus und schob zum Ausgleich ein.

Hertha Wels übernimmt Kontrolle und siegt

In der Kabine durfte Hertha-Coach Sulimani einen klaren Auftrag zur Wiedererlangung der Führung gegeben haben. Die Oberösterreicher führten diesen rasch aus denn schon in der 47. Minute stand es 1:2. Der eingetauschte Erol Zümrüt war für den erneuten Führungstreffer verantwortlich. Die Kärntner liefen nun erneut einem Rückstand hinterher und versuchten wieder zu egalisieren. Wels-Tormann Eckmayr konnte aber Schlimmeres verhindern. Eine viertel Stunde vor Spielende traf Gentian Latifi zum dritten Mal für Hertha Wels und verschaffte seiner Mannschaft einen komfortableren Vorsprung kurz vor Schluss. Damit feierten die Welser ihren zweiten Sieg in dieser Woche.

Emin Sulimani (Trainer WSC Hertha): „Mit dem Nachtragsspiel unter der Woche war es eine intensive Woche für uns. Wir gingen verdient in Führung. Nach dem Ausgleich gelang uns das gleich nach Wiederbeginn erneut. Es war ein sehr schweres Auswärtsspiel, in dem der SAK gut dagegenhielt. Unterm Strich geht unser Sieg in Ordnung."

Foto: RIPU

