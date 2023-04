UVB Vöcklamarkt unterbricht Siegesserie der LASK Amateure OÖ!

Details Samstag, 29. April 2023 09:54

Die LASK Amateure OÖ waren in der 24. Runde der Regionalliga Mitte gegen UVB Vöcklamarkt klarer Favorit. Mit sechs siegen in Serie empfingen die Enengl-Männer die Hausruckviertler, die zuletzt zwei Remis einfuhren. Die Linzer erspielten sich vor allem in der ersten Halbzeit durchwegs gute Möglichkeiten. Vöcklamarkt machte es den Favoriten mit einer guten Defensivleistung aber schwer, wodurch sich am Ende ein torloses Unentschieden ergab.

LASK startet aktiv und gefährlich

Den ersten Berührungspunkt mit der Offensive markierte Marco Kadlec. Sein Schuss verfehlte das Tor aber knapp. Es folgte wenig später eine weitere Großchance für die jungen LASK-Kicker. Diesmal verfehlte ein Kopfball von Toro nur knapp das Gehäuse. Nach 30 Minuten hämmerte Leo Vielgut einen Schuss aus der Ferne an die Querlatte des UVB-Tores. Die mangelnde Chancenauswertung war das Einzige, was auf Seiten der LASK Amateure OÖ in der ersten Halbzeit zu beklagen war.

Vöcklamarkt neutralisiert die Partie

Nach Beginn des zweiten Abschnittes, kamen auch die Gäste unter Trainer Thomas Laganda etwas besser ins Spiel. Es gelang ihnen, einige Halbchancen zu produzieren. Zwingende Gefahren blieben aber aus, da die LASK-Hintermannschaft stets zur Stelle war oder der Ball auch das Ziel verfehlte. Die Hausruckviertler schafften es aber, die Partie ausgeglichen zu gestalten, was auch viel Zweikämpfe mit sich brachte. Nach einem von diesen erhielt Luca Wimhofer – bereits seit Minute 61 mit Gelb dekoriert – nach einem Foulspiel in der 86. Minute vom Schiedsrichter die Ampelkarte und musste das Feld verlassen. Es blieb schließlich beim 0:0. Sicherlich zwei verlorene Punkte für die LASK Amateure OÖ, die in der Offensive deutlich mehr präsent waren. Sie nutzten ihre vielen Möglichkeiten nicht und müssen sich mit lediglich einem Punkt begnügen.

Patrick Enengl (Trainer LASK Amateure OÖ): "Wir hatten in der ersten Halbzeit viele gute Torchancen, die aber ungenützt blieben. Nach Wiederbeginn taten wir uns gegen Vöcklamarkt sehr schwer. Die Gäste zeigten eine gute Defensivarbeit und uns gelang eben die Erlösung nicht mehr. Man muss den Punkt so zur Kenntnis nehmen."

Foto: Alois Huemer

