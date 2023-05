Schlusslicht SAK trennt sich von Trainer Jolic – Nachfolger bereits fixiert

Details Dienstag, 02. Mai 2023 19:29

Sechs Runden vor Saisonschluss gibt es beim Tabellenletzten der Regionalliga Mitte, dem SAK, eine Veränderung auf dem Cheftrainer-Posten. Goran Jolic, seit zwei Jahren als SAK-Coach im Einsatz, muss Platz machen. Für die ausstehenden Partien der Saison 22/23 übernimmt Peter Hrstic das Kommando bei den Kärntnern.

Noch kein Sieg im Frühjahr

Die Klagenfurter starteten mit fünf Unentschieden beachtlich in das Frühjahr 2023. Zuletzt gab es aber vier Niederlagen am Stück. Auf das theoretisch rettende Ufer, dem 14. Platz, fehlen drei Zähler. Mit einem erhofften Trainerffekt und gleichzeitigem „Motivationsschub für die Mannschaft“, wie der Verein neulich postete, soll in den verbleibenden sechs Spielen noch ein Turnaround gelingen.

Mit Optimismus zum Klassenerhalt

Mit Hrstic, der einst auch als Spieler und Co-Trainer für den SAK aktiv war, will man bei den Kärntner Slowenen noch den Klassenerhalt schaffen. „Wir wollen nichts unversucht lassen. Es könnte ja theoretisch auch noch Rang 14 für die Rettung reichen. Und der ist aktuell drei Punkte entfernt“, sagt SAK-Präsident Marko Wieser. Für den 61-jährigen Neo-Coach und seine Spieler wartet allerdings gleich eine harte Bewährungsprobe. Am Freitag gastiert der DSV Leoben in Klagenfurt. Darüber hinaus steht der SAK noch im Finale des Kärntner Cups. „Wir sind uns sicher – alles ist noch möglich“, hört man aus dem SAK-Lager.

Foto: SAK Klagenfurt

