Standing Ovations: Sturm-Leihspieler feierte nach zwei Verletzungen umjubeltes Comeback bei Gleisdorf

Details Freitag, 26. Mai 2023 10:21

Was für ein Moment für Gleisdorf-Kicker Fabian Lenhart. Der defensive Mittelfeldspieler wurde am Donnerstagabend im Spiel zwischen dem FC Gleisdorf 09 und den LASK Amateuren in der 76. Minute eingewechselt. So weit nichts Besonderes, allerdings kehrte der von Sturm Graz ausgeliehene Spieler in Rekordzeit nach zwei schweren Verletzungen wieder auf den Platz zurück. LIGAPORTAL hat alle Details.

Rückblick: Lenhart, der bei Sturm als Zukunftshoffnung gilt, stieg vergangene Saison mit den Sturm Amateuren nach einer bärenstarken Saison in die 2. Liga auf. Im Sommer wurde er dann von Regionalligist Gleisdorf ausgeliehen - er solle in der Regionalliga Mitte Spielpraxis sammeln. Bitter: Er zog sich eine Bänderverletzung im linken Knöchel zu und fiel monatelang aus. Als er im Februar diesen Jahres wieder ins Mannschaftstraining einstieg, passierte es wieder - bei einem Testspiel im Trainingslager in Kroatien blieb der 20-Jährige im Rasen hängen und verletzte sich auch noch auf dem rechten Knöchel - damit war die Saison vorbei.

Dachte man sich, denn am Donnerstagabend feierte der Spieler sein umjubeltes Comeback - wohl nur dem medizinischen Team von Sturm Graz und Gleisdorf zu verdanken, die den jungen Mann in Rekordzeit wieder fit bekamen. Als Lenhart am Donnerstag in der 76. Minute eingewechselt wurde, konnten sich die Fans nicht beruhigen und es gab Standing Ovations für den Rotschopf, der bei Sturm von Trainingsbuddy Höjlund, der um 17 Millionen Euro zu Bergamo wechselte, liebevoll Kevin genannt wurde (in Anlehnung an den ihm ähnlich schauenden Manchester-City-Star Kevin de Bruyne. LIGAPORTAL wünscht Lenhart einen verletzungsfreien Saisonabschluss und eine verletzungsfreie neue Saison.

by Martin Mandl

