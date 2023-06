Transferhammer! Allerheiligen verpflichtet slowenischen Nationalspieler und Torschützenkönig

Details Samstag, 24. Juni 2023 08:41

Die bereits berichteten vier Neuzugänge des SV Allerheiligen aus der Regionalliga Mitte sind allesamt noch recht am Anfang ihrer Fußballkarriere und bringen enormes Potenzial mit. Nun sicherte man sich erneut einen Fußballer, dieses Mal allerdings einen mit gehörig Erfahrung. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"In einem Fußballteam braucht es natürlich auch erfahrene Spieler. Diese Anforderungsprofil erfüllt Rok Kronaveter wie kein Zweiter", heißt es von Vereinsseite. Der 36-jährige kann auf eine langjährige erfolgreiche Karriere zurückblicken, die er auch weiterhin erfolgreich beim SV Allerheiligen fortsetzen will. Den Großteil seiner bisherigen Laufbahn verbrachte Kronaveter in seiner slowenischen Heimat. Dabei spielte der Offensivakteur 336 Spiele und erzielte 106 Treffer. Dabei wurde er drei Mal slowenischer Meister und zwei Mal slowenischer Pokalsieger.

In der Saison 2015/16 krönte er sich mit Olimpija Ljubljana nicht nur zum Meister, sondern auch zum Torschützenkönig mit 17 Treffern. Auch im Ausland konnte Rok Kronaveter eine gute Visitenkarte abgeben. Bei Energie Cottbus absolvierte er zwei Saisons in der deutschen Bundesliga mit 31 Einsätzen und je drei Toren und Assists. Aus Deutschland zog er weiter zu ETO FC Györ und holte den Meistertitel in Ungarn. Bei Petrolul Ploiesti sammelte er außerdem Erfahrung in der ersten rumänischen Liga.

Abgerundet werden die bisherigen Erfolge von Rok Kronaveter mit vier Einsätzen im slowenischen Nationalteam im Jahr 2016. Gegen die Slowakei wurde der 1,87 Meter große Spieler sogar zum umjubelten Helden. Beim 1:0-Sieg wurde er nämlich zum Goldtorschützen. Das Rok Kronaveter auch mit 36 Jahren nicht zum alten Eisen zählt, zeigte er letztes Jahr beim slowenischen Rekordmeister NK Maribor. 33 Einsätze sammelte er in der letzten Saison und dabei trug er sich drei Mal als Torschütze in den Spielbericht ein. Seinen Mitspielern legte der offensive Mittelfeldspieler weitere elf Treffer auf. Mit Rok Kronaveter geht der slowenischen Liga einer der prägendsten Spieler der letzten 20 Jahre verloren.

