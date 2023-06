Regionalliga Mitte 23/24: Das ist der neue Spielplan!

Details Dienstag, 27. Juni 2023 17:28

Die Regionalliga Mitte hat heute den Spielplan für die Saison 2023/24 präsentiert. Start ist am Wochenende vom 28. bis 30. Juli. Die Herbstrunde endet am Wochenende 3. bis 5. November. Weiter geht es im neuen Jahr am Wochenende 2. bis 3. März 2024. Der letzte Spieltag ist für 7. Juni, 2024, geplant. LIGAPORTAL hat die erste Runde im Überblick:

Die erste Runde im Überblick:

ASK Klagenfurt : Gurten

SK Vorwärts Steyr : SPG LASK Amateure OÖ Amat.

Vöcklamarkt : St. Anna / A.

Gleisdorf 09 : Junge Wikinger Ried

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg : Weiz

Bad Gleichenberg : SPG Wallern / St. Marienkirchen

Allerheiligen : DSC Wonisch Installationen

WAC Amat. : SPG WSC Hogo Hertha / FC Wels

Alle Spiele werden live im Ligaportal Live-Ticker-Center übertragen - demnächst findet ihr den gesamten Spielplan in der App.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei