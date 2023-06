Katze aus dem Sack: St. Anna präsentiert neuen Trainer

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 08:42

Die Katze ist aus dem Sack. Der USV St. Anna am Aigen aus der Regionalliga Mitte geht mit einem neuen Coach in die neue Spielzeit. Interimstrainer Hannes Matheuschitz wird zum Sportdirektor. Marko Balazic, der seine Karriere beendet hat, bleibt Co-Trainer. Und wer wird nun Cheftrainer? LIGAPORTAL hat alle Infos.

Edgar Spath wird neuer Übungsleiter bei St. Anna. Spath war zuletzt Trainer bei Paldau in der Unterliga Süd, wo er als Fünfter die Saison beendete. Jetzt soll der UEFA-A-Lizenz-Trainer St. Anna das Siegergen einimpfen, das die Mannschaft in der abgelaufenen Saison über weite Strecken vermissen ließ. "Ich freue mich wirklich sehr über diese Aufgabe", so Spath, der auch den einen oder anderen neuen Spieler begrüßen wird. "Der Stamm bleibt, aber es wird da und dort Veränderungen geben, um für die neue Saison gerüstet zu sein."

St. Anna habe einen unglaublichen Weg hinter sich. "Unser Ziel ist es, wieder in den ÖFB-Cup zu kommen", so der Neo-Trainer über die Ziele für die neue Saison, die Ende Juli beginnt. Apropos Cup: In der ersten Runde des ÖFB-Cups 2023/24 treffen die Südoststseirer auf Austria XIII Auhof Center aus der Wiener Stadtliga. "Natürlich wollen wir diese Hürde nehmen", so Spath.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei