Mann für Tore: Allerheiligen schlägt neuerlich auf Transfermarkt zu

Details Freitag, 30. Juni 2023 07:49

In der vergangenen Saison fehlte dem SV Allerheiligen in der Regionalliga Mitte in der Offensive oftmals die Durchschlagskraft. Auf der Wunschliste für die neue Saison stand daher ganz oben die Verstärkung der Angriffsreihe. Mit Jonas Janetzko wurde bereits ein junges Talent für die Position des Mittelstürmers geholt. Jetzt folgt noch ein Stürmer mit viel Erfahrung. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Nach der Verpflichtung der slowenischen Fußballlegende Rok Kronaveter wurden die Gallier erneut bei NK Maribor fündig. Die neue Offensivwaffe der Steirer ist sein Namensvetter Rok Sirk. "Zusammen wollen die beiden Rok's auch in Allerheiligen Erfolge feiern" heißt es von Vereinsseite.

