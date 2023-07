LASK Amateure OÖ wollen starke Saison bestätigen und auf Weiterentwicklung setzen

Details Freitag, 30. Juni 2023 08:46

Trainingsstart beim Regionalliga Mitte-Vizemeister der abgelaufenen Saison! Schon am ersten Tag der Vorbereitung verspürte attestierte Trainer Patrick Enengl seinen Schützlingen großen Elan. Neben ein paar Neuerwerbungen waren auch fünf Spieler aus der Akademie beim Trainingsauftakt dabei.

Kaderneuigkeiten

Enengl konnte zum Startschuss in die Vorbereitung quasi den altbewährten Kader aus der starken vergangenen Saison begrüßen. Enrique Wild (DSV Leoben) und Yannick Oberleitner (GAK) wechselten den Klub. Marco Kadlec, Patrick Plojer und Erwin Softic erhielten beim LASK keinen neuen Vertrag mehr. Torschützenkönig Marco Toro weilt noch in seinem spanischen Heimatland, da er in Kürze Nachwuchs erwartet. Ebenso aus positiven Gründen nicht dabei sind Lukas Jungwirth, Stefan Radulovic, Luca Wimhofer und Gabriel Zirngast. Das Quartett bestreitet die Sommervorbereitung mit der Kampfmannschaft.

Neu bei den LASK Amateuren OÖ sind Philipp Haberl und Marco Schabauer. Beide kommen von der AKA St. Pölten. Weiters holten die Linzer einen jungen Torwart, der bereits als Einser einiges an Erfahrung in der Regionalliga Mitte sammeln konnte. Clemens Steinbauer stößt von Deutschlandsberg zum LASK. „Mit Clemens Steinbauer konnten wir einen weiteren hochveranlagten österreichischen Tormann für uns gewinnen, der trotz seines jungen Alters schon reichlich Wettkampf-Erfahrung im Erwachsenenfußball mitbringt. Marco und Philipp überzeugten in der ÖFB-Jugendliga mit konstant guten Leistungen, sie sind zwei Offensivspieler mit unterschiedlichen Stärken – das eröffnet dem Trainerteam weitere Möglichkeiten“, begrüßt der Technische Direktor des LASK, Ralf Muhr, die Neuzugänge.

Aus der eigenen Akademie wurden Jonas Ilk, Armin Midzic, Simon Rumetshofer, Felix Schmiedhuber und Moritz Schrenk in die zweite Mannschaft hochgezogen. Damit sind bereits 16 Eigenbauspieler Bestandteil der LASK Amateure OÖ.

Auf starke Saison aufbauen

In der Vorsaison hielt man das Titelrennen bis zum letzten Spieltag offen, ehe sich Leoben die Titelkrone sicherte. Primär war aber immer das Ziel, die einzelnen Spieler individuell weiterzuentwickeln und fit für die Kampfmannschaft zu machen. Das ist auch heuer vorrangig das erklärte Ziel. Mit fünf weiteren Eigenbauspielern wollen die Oberösterreicher auch heuer wieder für Furore in der Regionalliga Mitte sorgen. „Unser Ziel für die kommende Saison ist es, dass die Mannschaft auf dem Erreichten der letzten Saison aufbaut. Wir wollen die Tugenden, die uns letztes Jahr ausgezeichnet haben, auch dieses Jahr wieder auf den Platz bringen und erneut für Aufsehen sorgen. Dabei bekennen wir uns auch klar zum Weg, unseren Eigenbauspielern das Vertrauen zu schenken“, blickt Muhr voraus.

Patrick Enengl (Trainer): „Es war toll, die Burschen wieder am Platz zu sehen. Auch wenn es erst Tag Eins der Vorbereitung ist, war sofort zu spüren, dass ein jeder voll mitzieht und die Vorfreude auf die Saison groß ist. Ich freue mich schon auf die inhaltliche Arbeit in den nächsten Wochen – uns stehen einige spannende Testspielgegner bevor.“

