Drei Transferkracher in nur 12 Stunden! Weiz startet "Rückholaktion" und bedient sich in der Bundesliga

Details Dienstag, 04. Juli 2023 21:05

Der SC Weiz hat nach einer sehr durchwachsenen Saison letztlich dank eines starken Starts in das Frühjahr den Klassenerhalt in der Regionalliga Mitte geschafft. Schon im Winter war davon die Rede, dass man im Sommer Einiges vorhätte - vorausgesetzt der Klassenerhalt gelingt. Nun machen die Weizer Nägel mit Köpfen und gaben am Dienstag gleich drei Transfers bekannt. Bei allen drei Spielern handelt es sich um bekannte Gesichter.

Thomas Fink, Lukas Gabbichler und Philipp Schellnegger tragen ab sofort wieder das Trikot der Weizer. Schellnegger kehrt nach dem Wechsel aus der Weiz-Jugend in die Akademie Steiermark und Stationen beim GAK 1902, SKU Ertl Glas Amstetten, FK Kauno Žalgiris und ASK Voitsberg nach Weiz zurück. Von Bundesligist Hartberg zurück nach Weiz wechselt Gabbichler. Der dritte Neue ist Fink. Er kommt von Zweitligist Floridsdorf in die Oststeiermark zurück.

Mit diesem Trio sorgen die Weizer für drei echte Transferkracher. Man darf gespannt sein, wen Weiz-Sportchef Fabio Schaupp noch aus dem Hut zaubert.

Foto: GEPA Admiral

